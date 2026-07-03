Detienen a siete por ataque armado al bar Alma en CDMX

Autoridades capitalinas capturaron a siete presuntos integrantes de una célula delictiva vinculada al ataque contra el bar Alma, ocurrido en 2025

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, cumplimentó siete órdenes de aprehensión contra igual número de personas por el delito de asociación delictuosa calificada, derivado de las investigaciones por el ataque armado registrado el 5 de abril de 2025 en el bar "Alma", ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde cuatro empleados resultaron lesionados.

Las detenciones se realizaron en las alcaldías Magdalena Contreras, Iztapalapa y Tlalpan. Los detenidos fueron identificados como Juan Eduardo, Adrián Romero, Diego Becerril, David Alcaraz, Wendy Inclán, Alexis Alan y Víctor Daniel, señalados como integrantes de una célula delictiva.

Investigaciones permitieron obtener órdenes de captura

De acuerdo con las autoridades, los trabajos de investigación realizados por personal de la SSC aportaron los datos de prueba que fueron integrados a la carpeta de investigación y permitieron que un Juez de Control concediera los mandamientos judiciales.

Como parte del operativo, elementos de seguridad ejecutaron una orden de cateo en un inmueble de la alcaldía La Magdalena Contreras, donde cumplimentaron dos órdenes de aprehensión contra dos hombres presuntamente vinculados con un grupo delictivo relacionado con homicidios, robos a casa habitación, distribución de narcóticos y otros hechos violentos ocurridos en Miguel Hidalgo, La Magdalena Contreras y Tlalpan.

Capturas en distintos puntos de la capital

En otra acción, agentes notificaron una orden de aprehensión a Wendy Inclán, quien se encontraba interna en el penal de Santa Martha Acatitla por delitos contra la salud.

Asimismo, en la alcaldía Tlalpan fue detenido un hombre de 43 años que acumula ocho ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México entre 2004 y 2026 por los delitos de encubrimiento por receptación, tentativa de robo calificado agravado y delitos contra la salud.

En una intervención adicional en La Magdalena Contreras fue detenido un hombre de 21 años, quien cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario registrado en 2023 por robo calificado.

También fue localizado un hombre de 52 años en un centro comunitario de la alcaldía Tlalpan, donde laboraba, y quien fue identificado por las autoridades como probable coautor material dentro de la organización delictiva investigada.

Finalmente, personal de la SSC notificó una orden de aprehensión en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente a un hombre de 32 años, quien registra un ingreso al Sistema Penitenciario en 2025 por el delito de extorsión agravada.

Las autoridades capitalinas señalaron que las detenciones forman parte de las investigaciones relacionadas con el ataque armado ocurrido en el bar "Alma" y con las actividades atribuidas a la célula delictiva en diversas alcaldías de la Ciudad de México.