Dicha acción forma parte de los operativos estratégicos de vigilancia y prevención que se implementan de forma permanente en las principales carreteras

Inicio / Nacional / Detienen a chofer de camión con 7,000 cartuchos en Chihuahua

Un importante cargamento de material bélico compuesto por 7,425 cartuchos útiles y una mira telescópica para armas de fuego fue asegurado por autoridades federales en el estado de Chihuahua, tras la inspección a un tractocamión perteneciente a una empresa de paquetería. El conductor de la unidad fue detenido en el lugar.

La detección y el decomiso fueron efectuados de manera conjunta por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Dicha acción forma parte de los operativos estratégicos de vigilancia y prevención que se implementan de forma permanente en las principales carreteras nacionales.

Ocultos entre la paquetería

De acuerdo con los reportes oficiales de las corporaciones federales, el aseguramiento se registró sobre la carretera federal Miguel Ahumada-Ciudad Juárez.

En ese punto, los agentes que realizaban patrullajes preventivos le marcaron el alto al operador del vehículo de carga pesada para proceder con una revisión de rutina.

Al momento de inspeccionar el compartimento de la carga, los elementos de seguridad localizaron diversas cajas sospechosas. Tras ser abiertas, descubrieron que en su interior ocultaban los más de 7 mil cartuchos de municiones, así como el aditamento óptico para armas largas, procediendo de inmediato al arresto del chofer del camión.

Inician carpeta de investigación

Tras ser capturado, las autoridades informaron que al operador del camión de paquetería se le leyeron sus derechos constitucionales de forma inmediata.

Posteriormente, tanto el conductor civil como los miles de cartuchos y la mira telescópica incautados fueron trasladados y puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación.

Dicha instancia judicial será la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, además de resolver la situación jurídica del imputado en las próximas horas.