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Detienen a alcalde de Cuautla por presuntos nexos criminales

Jesús Corona Damián fue arrestado como parte del Operativo Enjambre; autoridades lo investigan por supuestos vínculos con la delincuencia organizada

  • 30
  • Mayo
    2026

Jesús Corona Damián, presidente municipal de Cuautla, Morelos, fue detenido este sábado por autoridades federales en cumplimiento de una orden de aprehensión relacionada con investigaciones por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

La detención fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó que la acción forma parte del Operativo Enjambre y de la Estrategia Nacional contra la Extorsión impulsada por el Gobierno federal.

De acuerdo con el funcionario, el arresto se realizó con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia y en cumplimiento de un mandato judicial emitido por la Fiscalía General de la República (FGR).

Las investigaciones son encabezadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que mantenía abierta una carpeta por la presunta relación del edil con grupos criminales.

Más de 85 funcionarios detenidos

García Harfuch señaló que la captura de Corona Damián se suma a una serie de operativos desplegados recientemente en Morelos para combatir redes de corrupción y presuntos nexos entre autoridades municipales y organizaciones delictivas.

Según cifras oficiales, más de 85 funcionarios y exfuncionarios han sido detenidos como resultado de estas investigaciones, incluidos siete alcaldes en funciones.

Uno de los antecedentes más relevantes del caso ocurrió en febrero de 2025, cuando se difundió en redes sociales un video en el que presuntamente aparecían Jesús Corona Damián y el alcalde de Atlatlahucan, Agustín Toledano, reunidos con Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, identificado por autoridades como presunto integrante del Cártel de Sinaloa.

En la grabación también figuraba Samuel Márquez, secretario general del Ayuntamiento de Cuautla. Tras la difusión del material, la FGR abrió una investigación para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

Red de corrupción bajo investigación

Las indagatorias federales apuntan a la existencia de una presunta red de corrupción con operaciones en distintos municipios de Morelos y posibles vínculos con grupos del crimen organizado.

De acuerdo con las autoridades, esta estructura habría contado con apoyo desde diversas administraciones municipales y tendría relación con personas cercanas a “El Barbas”.

Como parte de las acciones recientes, también fueron detenidos el alcalde de Atlatlahucan, Agustín Toledano; el exalcalde de Yecapixtla, Irving Sánchez Zavala; así como otros funcionarios y exservidores públicos señalados en las investigaciones.

¿Quién es Jesús Corona Damián?

La carrera política de Corona Damián en Cuautla comenzó en 2009, cuando se desempeñó como regidor de Seguridad Pública y Tránsito. Posteriormente, entre 2016 y 2017, ocupó la Dirección General de Servicios Públicos Municipales.

Es licenciado en Derecho por el Instituto Ejecutivo Mexicano y cuenta con reconocimientos relacionados con liderazgo en el servicio público.

Hasta el momento, las autoridades federales continúan con las investigaciones para determinar el alcance de las presuntas actividades ilícitas y la posible participación de otros servidores públicos en la red bajo indagatoria.


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