Abaten a un hombre y detienen a cuatro en Ciudad Victoria

Un enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas de seguridad en Ciudad Victoria dejó un presunto agresor abatido y cuatro personas detenidas.

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Una intensa situación de riesgo se registró en la capital del estado, luego de que se registrara un violento enfrentamiento armado y una posterior persecución entre elementos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) y civiles armados, dejando como saldo preliminar un agresor abatido y cuatro personas detenidas.

Los hechos se desencadenaron alrededor de las 12:00 horas en la colonia Emiliano Zapata. De acuerdo con los primeros reportes oficiales, agentes de la Policía Investigadora realizaban recorridos de rutina sobre la calle 8 de dicho sector cuando fueron emboscados y agredidos a balazos por un grupo de cinco civiles.

Al repeler el ataque en legítima defensa, las fuerzas del orden iniciaron una persecución por las calles aledañas, lo que desató el pánico entre los vecinos de la zona.

Movilización de los tres órdenes de gobierno

La agresión activó de inmediato el código rojo, provocando una impresionante movilización de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno (Federal, Estatal y Municipal), quienes acudieron al sitio para brindar apoyo y asegurar el perímetro.

Saldo preliminar del operativo:

1 civil armado abatido en el lugar.

4 agresores detenidos y puestos a disposición de las autoridades.

Hasta el momento, las autoridades locales no han revelado la identidad de los detenidos ni del fallecido, como tampoco el motivo original que desencadenó la agresión contra los policías investigadores.

La zona fué resguardada por peritos de la Fiscalía para el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios balísticos.