Detienen a tres jóvenes por asesinar a un exmilitar en Mexicali

La Fiscalía de Baja California informó que la víctima era un exmilitar retirado que trabajaba como conductor por aplicación para obtener ingresos adicionales

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Autoridades de Baja California detuvieron a tres adolescentes, dos de ellos con nacionalidad estadounidense, por su presunta participación en el homicidio de un conductor de aplicación ocurrido en Mexicali, informó la Fiscalía General del Estado.

La fiscal general de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, dio a conocer que la víctima era un exmilitar retirado que trabajaba como conductor de una plataforma digital para obtener ingresos adicionales.

De acuerdo con la investigación, el servicio fue solicitado por una adolescente de 16 años para trasladarse, junto con su hermano de 15 años y un amigo de 13, de Villaverde a la colonia Satélite.

La agresión ocurrió durante el trayecto

La fiscal explicó que, mientras se realizaba el viaje, uno de los menores presuntamente disparó en la cabeza al conductor con un arma de fuego.

Posteriormente, los tres adolescentes condujeron el vehículo hacia la zona de Villas del Colorado, donde abandonaron el cuerpo, lo despojaron de su ropa y posteriormente incendiaron los restos.

La Fiscalía informó que los adolescentes son procesados por los delitos de homicidio calificado con alevosía y ventaja, robo de vehículo y delitos relacionados con la inhumación y exhumación de cadáveres.

María Elena Andrade Ramírez indicó que las autoridades realizarán peritajes para determinar si el arma de fuego utilizada en el crimen está vinculada con otros homicidios registrados en la entidad.