Detienen a yerno de 'El Mencho' en Estados Unidos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer sobre la detención por tráfico de drogas y lavado de dinero de un yerno de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El pasado 19 de noviembre fue detenido Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, "El Guacho", en Riverside, California, quien huyó a Estados Unidos para esconderse de las autoridades mexicanas, luego del secuestro de dos elementos de la Marina, para que liberaran a la esposa del líder del CJNG, Rosalinda González.

High-Ranking Mexican Cartel Leader Arrested on Charges of International Drug Trafficking and Money Laundering After Faking Own Death to Live in California Under Assumed Identity



