Dictan prisión preventiva a Ruffo Appel por 'huachicol'

Una jueza determinó la medida cautelar contra el exmandatario y otros siete acusados por su presunta participación en una red de contrabando de combustibles

Tras casi 40 horas de audiencia inicial por videoconferencia, una jueza federal dictó prisión preventiva contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y otros siete imputados por su presunta participación en una red de "huachicol" ferroviario, investigada por los delitos de delincuencia organizada y contrabando.

La jueza Alejandra Ramírez de la Vega impuso la medida cautelar luego de que el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentara cerca de un centenar de datos de prueba para sustentar la imputación. Durante la audiencia, las partes realizaron diversos recesos antes de que la autoridad judicial resolviera la situación de los acusados.

Como parte de la resolución, Ernesto Guillermo Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez fueron enviados al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, "Altiplano", en el Estado de México, donde permanecerán bajo prisión preventiva mientras continúa el proceso penal.

En tanto, José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales cumplirán la medida cautelar en prisión domiciliaria debido a su estado de salud, mientras que Adriana Magali Bárcenas Guillén permanecerá interna en el Centro de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, al concluir el debate entre las partes, las defensas solicitaron la duplicidad del término constitucional para que se defina la situación jurídica de los imputados, por lo que en los próximos días se llevará a cabo la audiencia en la que se resolverá si son vinculados o no a proceso.

Los ocho acusados fueron detenidos en un operativo coordinado entre la FGR y el Gabinete de Seguridad como resultado de una investigación sobre presuntas operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de combustibles. De acuerdo con la Fiscalía, el grupo habría participado en una red dedicada al ingreso ilegal de hidrocarburos procedentes de Texas mediante ferrocarril, considerada una de las mayores investigaciones por contrabando de combustibles abiertas en el país.