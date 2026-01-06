Podcast
Dictan prisión preventiva a operador del Chapo Isidro

Un juez federal ordenó prisión preventiva contra Pedro Inzunza Noriega, alias “Sagitario”, presunto operador del grupo de Chapo Isidro

  • 06
  • Enero
    2026

Un juez federal ordenó prisión preventiva oficiosa contra Pedro Inzunza Noriega, alias Sagitario o Señor de la Silla, identificado por autoridades federales como operador de confianza del grupo criminal encabezado por Fausto Isidro Meza Flores, conocido como Chapo Isidro.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó, mediante un comunicado difundido la tarde del 5 de enero de 2026, que la misma medida cautelar fue impuesta a Miguel Ángel “N”, Gaudencio “N” y Juan Ramón “N”, luego de que un juez declarara legal la detención de los cuatro, realizada el 31 de diciembre de 2025 en Culiacán, Sinaloa.

Delitos imputados

Los detenidos son señalados por su probable responsabilidad en los delitos de posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como por delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio.

Tras la resolución judicial, la defensa de los imputados solicitó la duplicidad del término constitucional, con el fin de contar con más tiempo para definir su situación jurídica.

Pedro Inzunza Noriega y sus tres presuntos cómplices permanecerán recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, conocido como El Altiplano, ubicado en el Estado de México.

Contexto binacional y antecedentes en EUA

La detención del presunto operador del Chapo Isidro ocurre en medio de una creciente presión binacional contra las redes de producción y tráfico de drogas sintéticas.

En Estados Unidos, el Departamento de Justicia informó en mayo de 2025 que Inzunza Noriega y su hijo, Pedro Inzunza Coronel, enfrentaban cargos por narcoterrorismo, tráfico de drogas, incluido fentanilo, y lavado de dinero, al ser identificados como líderes de una facción de la organización de los Beltrán Leyva, vinculada al Cártel de Sinaloa.

En noviembre pasado, un operativo en Sinaloa derivó en un enfrentamiento armado que culminó con la muerte de Pedro Inzunza Coronel, alias Pichón, hijo de Inzunza Noriega, lo que incrementó la atención sobre esta estructura criminal.


