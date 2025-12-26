Podcast
Nacional

Dictan prisión preventiva a operadores de 'Los Chapitos'

Un juez dictó prisión preventiva contra Mario Alfredo L.N. y Mario L.E., identificados como operadores financieros de 'Los Chapitos'

  • 26
  • Diciembre
    2025

La justicia federal impuso la medida de prisión preventiva contra Mario Alfredo L.N., alias “7”, y Mario L.E., alias “Niño”, señalados en reportes de inteligencia como presuntos operadores financieros de "Los Chapitos", facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.

Medida cautelar y proceso en curso

La determinación fue dada a conocer el 25 de diciembre, cuando un juez resolvió que ambos imputados permanezcan recluidos mientras avanza el proceso penal en su contra.

La defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional, por lo que será en los próximos días cuando se defina su situación jurídica, de acuerdo con información.

cuñado-suegro-chapitos.jpg

Traslado a penal federal

Un día antes de la resolución judicial, las autoridades informaron que los detenidos fueron trasladados desde instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) al penal de Puente Grande, Jalisco.

El operativo de traslado contó con la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como unidades de la Guardia Nacional, incluyendo vehículos blindados.

Operativos simultáneos en Zapopan

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detalló que las detenciones se realizaron tras cateos simultáneos en dos colonias de Zapopan, Bajío Zapopan y Vallarta Universidad.

En estos operativos fueron aseguradas armas de fuego, vehículos de alta gama, teléfonos celulares, equipos electrónicos y dosis de droga.


