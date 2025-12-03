Cerrar X
Nacional

Diputados aprueban en comisiones la Ley de Aguas Nacionales

La Comisión de Recursos Hidráulicos aprobó la nueva Ley General de Aguas entre protestas de productores que cercaron San Lázaro con tractores

  • 03
  • Diciembre
    2025

La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua y Saneamiento de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el dictamen para crear la nueva Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales.

El documento fue remitido de inmediato a la Mesa Directiva para su discusión en el pleno, en medio de advertencias de productores agrícolas que amenazan con un bloqueo de 48 horas al recinto legislativo.

La votación se realizó en menos de dos horas y tras una sola ronda de posicionamientos.

El dictamen fue avalado por 28 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones de diputados de Movimiento Ciudadano.

Campesinos refuerzan cerco con tractores

Desde temprano, grupos de campesinos arribaron a San Lázaro a bordo de tractores y reforzaron el cerco total en torno al inmueble.

Advirtieron que podrían extender el bloqueo si sus demandas no son tomadas en cuenta en la elaboración de la nueva normativa hídrica.

Durante la sesión, realizada en el Patio Norte, se registraron momentos de tensión cuando legisladores del PRI, ubicados en el piso superior, gritaron “¡traidor!” a los diputados que votaban a favor del dictamen.

Entre los opositores, el panista Francisco Pelayo acusó que la iniciativa carece del presupuesto necesario para implementarse y fomenta un “centralismo absoluto”.

Además, señaló una aparente contradicción entre el artículo 49, que regula transferencias internas de agua en distritos de riego, y el artículo 22, que establece que los derechos de uso “no serán objeto de transmisión”.

Pelayo advirtió que dicha ambigüedad dejaría a los productores dependientes de la voluntad de la Comisión Nacional del Agua.

“Pedimos que el artículo 49 contemple la transferencia interna de derechos de agua, una frase muy sencillita”, apuntó.

El diputado Óscar Bautista (PVEM) respondió que el artículo 22 busca impedir la transferencia de concesiones entre particulares, mientras que el artículo 49 reformado “mantiene el binomio agua-tierra” y garantiza certeza jurídica a los productores.

Pleno en espera; se reacomoda el orden del día

La sesión ordinaria del pleno no inició debido a la espera del dictamen aprobado.

En paralelo, la Junta de Coordinación Política sesionó de manera extraordinaria y decidió postergar para la próxima semana la discusión de reformas a la Ley General de Salud.


