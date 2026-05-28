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Nacional

Aprueban reelección de magistrados del TEPJF en San Lázaro

La Cámara de Diputados aprobó la reelección de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

  • 28
  • Mayo
    2026

Después de más de 15 horas de discusión y presentación de reservas al dictamen de la reforma judicial, la Cámara de Diputados aprobó la reelección de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con 322 votos a favor, 132 en contra y 22 abstenciones.

La modificación fue incorporada al final del debate y sin consenso previo con legisladores del PT ni con la oposición, lo que generó señalamientos de un “albazo” y críticas por parte de distintos grupos parlamentarios. 

Incluso, el vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, pidió retirar la reserva al advertir que contraviene el espíritu de la reforma judicial y el artículo 99 constitucional.

El diputado Sergio Gutiérrez Luna (Morena), promotor de la reserva, argumentó que la medida busca homologar criterios establecidos en la reforma judicial previa y garantizar igualdad entre magistrados, ministros y jueces, quienes en su momento pudieron acceder a procesos de elección.

En contraste, legisladores del PT y de la oposición rechazaron la propuesta al considerar que abre la puerta a prolongar los periodos de los magistrados hasta por 17 años. 

El diputado Rubén Moreira (PRI) advirtió que la decisión podría sentar un precedente para futuras reelecciones en otros cargos de elección popular.

El coordinador del PAN, Elías Lixa, anunció que su bancada se deslindó de la discusión al considerar que la reserva fue presentada sin deliberación ni consenso, calificándola como una simulación legislativa.

Pese a las críticas, la mayoría parlamentaria también avaló otras dos reservas al dictamen: una del PT para establecer la fecha de la revocación de mandato en el cuarto año del sexenio y otra de Morena para crear dos secciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).


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