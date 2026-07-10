Ejecutan a coordinador de Policía de Investigación de Michoacán

Julio Meza Gaona, coordinador de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, fue asesinado a balazos sobre la avenida Acueducto

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Julio Meza Gaona, coordinador de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), fue asesinado a balazos este viernes en la ciudad de Morelia.

El ataque ocurrió sobre la avenida Acueducto, una de las principales vialidades de la capital michoacana, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego a los números de emergencia.

La agresión provocó una rápida movilización de elementos de seguridad y cuerpos de auxilio, quienes acudieron al sitio para atender la emergencia.

Hallan su vehículo en el lugar del ataque

Tras los primeros reportes, la Fiscalía General del Estado confirmó que en el lugar fue localizado el vehículo en el que viajaba el mando policial al momento de la agresión.

Las autoridades acordonaron la zona para permitir el trabajo de peritos y agentes investigadores, mientras se recababan indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con el crimen.

“La institución continúa con las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos y brindará mayor información conforme el avance de las investigaciones lo permita”, informó la FGE mediante un comunicado.

Luego del asesinato, corporaciones estatales y federales desplegaron un operativo en distintos puntos de Morelia con el objetivo de localizar al o los responsables del ataque.

Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación y realizan el análisis de cámaras de videovigilancia, testimonios y evidencias recabadas en la escena del crimen.

Hasta ahora no se han dado a conocer posibles móviles del homicidio.

Fiscalía lamenta la muerte del funcionario

A través de sus redes sociales, la Fiscalía de Michoacán expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de trabajo de Julio Meza Gaona.

La dependencia destacó que durante su trayectoria profesional contribuyó a las labores de procuración de justicia en beneficio de la ciudadanía.

Además de desempeñarse como coordinador de la Policía de Investigación, Meza Gaona también formaba parte del Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera, donde participaba como docente en la formación y profesionalización de nuevos elementos.