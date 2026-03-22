Ejecutan a joven frente al DIF en Salinas Victoria

En un ataque armado un joven fue ejecutado en calles de la colonia Valle del Norte tercer sector, en Salinas Victoria.

El cuerpo quedó sobre la banqueta frente a las instalaciones del DIF municipal.

Al menos cuatro casquillos de bala se localizaron en las inmediaciones, según trascendió.

La víctima mortal fue identificada como Marcos Noé Abundis de 19 años, y quien era habitante de la zona, detalló una fuente.

De acuerdo con testigos, después de las 5:00 de la mañana del domingo se escuchó más de una decena de detonaciones de arma de fuego en distintos puntos del sector.

Eran ya las 8:00 am cuando comerciantes que se instalaban para iniciar su vendimia reportaron la presencia de un cuerpo en vía pública.

Fue sobre el cruce de las calles Pirineos y Ginebra donde se efectuó el hallazgo.

No se precisó si en otras partes de la colonia la autoridad detectó casquillos percutidos.

Elementos de la Policía municipal se desplegaron para acordonar el área mientras la Agencia Estatal de Investigaciones recababa evidencias.

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