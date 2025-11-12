Ejército despliega ‘murciélagos’ en 4 municipios de Michoacán

El Ejército Mexicano reforzó su presencia en Michoacán con el envío de tropas de élite a la región de Tierra Caliente.

Este fin de semana, 180 elementos de Fuerzas Especiales, conocidos como Murciélagos por su capacidad para operar en la oscuridad, fueron desplegados en los municipios de Tepalcatepec, Buenavista, Apatzingán, Tumbiscatío y La Huacana.

El operativo forma parte de un despliegue mayor iniciado el 8 de noviembre, que incluye a mil 980 efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, así como cinco helicópteros de la Fuerza Aérea.

Tropas entrenadas para operar en la oscuridad

Los Murciélagos son unidades especializadas en operaciones silenciosas y de alta precisión. Su entrenamiento abarca francotiradores, expertos en explosivos, combate en montaña e infiltración táctica.

Además, emplean drones, sistemas antidrones, vehículos para detectar minas y una red de videovigilancia en tiempo real.

Región bajo fuego cruzado

El despliegue militar se concentra en una de las zonas más conflictivas del país, donde operan múltiples organizaciones criminales. De acuerdo con reportes castrenses, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), originado en Tepalcatepec, mantiene control sobre amplias áreas de Tierra Caliente.

El grupo enfrenta a la alianza conocida como Cárteles Unidos o Resistencia, encabezada por Juan José Álvarez Farías, El Abuelo, que agrupa a remanentes de la Familia Michoacana, los Caballeros Templarios, Los Viagras y el Cártel del Golfo, con presencia en Apatzingán, Buenavista y Coalcomán.

En la franja costera, la Nueva Familia Michoacana controla el puerto de Lázaro Cárdenas y zonas vecinas. Este grupo, designado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera, mantiene alianzas con cárteles mayores para el tráfico de drogas sintéticas.

También operan células menores como Los Viagras, Los Blancos de Troya y el Cártel de Acahuato, dedicados a la extorsión y el secuestro. Aunque fragmentados, los Caballeros Templarios continúan activos en la región.

Fuera de Tierra Caliente, el CJNG busca ampliar su influencia hacia el Pacífico y las rutas de tráfico que conectan con Jalisco y Colima, mientras que el Cártel de Sinaloa mantiene una presencia marginal, aunque con interés en el estratégico puerto de Lázaro Cárdenas.

