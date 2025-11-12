Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_12_T125456_295_496c990a44
Nacional

Ejército despliega ‘murciélagos’ en 4 municipios de Michoacán

Al menos 180 elementos de Fuerzas Especiales, conocidos como Murciélagos por su capacidad para operar en la oscuridad, fueron desplegados en Michoacán

  • 12
  • Noviembre
    2025

El Ejército Mexicano reforzó su presencia en Michoacán con el envío de tropas de élite a la región de Tierra Caliente.

Este fin de semana, 180 elementos de Fuerzas Especiales, conocidos como Murciélagos por su capacidad para operar en la oscuridad, fueron desplegados en los municipios de Tepalcatepec, Buenavista, Apatzingán, Tumbiscatío y La Huacana.

El operativo forma parte de un despliegue mayor iniciado el 8 de noviembre, que incluye a mil 980 efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, así como cinco helicópteros de la Fuerza Aérea.

Tropas entrenadas para operar en la oscuridad

Los Murciélagos son unidades especializadas en operaciones silenciosas y de alta precisión. Su entrenamiento abarca francotiradores, expertos en explosivos, combate en montaña e infiltración táctica.

Además, emplean drones, sistemas antidrones, vehículos para detectar minas y una red de videovigilancia en tiempo real.

Región bajo fuego cruzado

El despliegue militar se concentra en una de las zonas más conflictivas del país, donde operan múltiples organizaciones criminales. De acuerdo con reportes castrenses, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), originado en Tepalcatepec, mantiene control sobre amplias áreas de Tierra Caliente.

El grupo enfrenta a la alianza conocida como Cárteles Unidos o Resistencia, encabezada por Juan José Álvarez Farías, El Abuelo, que agrupa a remanentes de la Familia Michoacana, los Caballeros Templarios, Los Viagras y el Cártel del Golfo, con presencia en Apatzingán, Buenavista y Coalcomán.

En la franja costera, la Nueva Familia Michoacana controla el puerto de Lázaro Cárdenas y zonas vecinas. Este grupo, designado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera, mantiene alianzas con cárteles mayores para el tráfico de drogas sintéticas.

También operan células menores como Los Viagras, Los Blancos de Troya y el Cártel de Acahuato, dedicados a la extorsión y el secuestro. Aunque fragmentados, los Caballeros Templarios continúan activos en la región.

Fuera de Tierra Caliente, el CJNG busca ampliar su influencia hacia el Pacífico y las rutas de tráfico que conectan con Jalisco y Colima, mientras que el Cártel de Sinaloa mantiene una presencia marginal, aunque con interés en el estratégico puerto de Lázaro Cárdenas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

G5_RLW_Hi_XUA_Afm_Sg_766fcfd871
Ejército y GN decomisan arsenal y droga en Michoacán
armas_chiapas_72d90b1a1e
Detiene Guardia Nacional a cinco y asegura arsenal en Chiapas
EH_UNA_FOTO_2025_10_25_T121638_073_98622489cf
Ejército asegura más de una tonelada de droga en cajas de chiles
publicidad

Últimas Noticias

image_ccd9364dbf
Inaugura Waldo comité del Partido Verde en Pesquería
Whats_App_Image_2025_11_13_at_8_38_32_PM_5d55de2ff2
Inaugura gobernador, clínica de rehabilitación en General Terán
AP_25318069664116_0a6193f095
Ataque ruso a Kiev deja 11 heridos y varios incendios
publicidad

Más Vistas

nl_topo_chico_proyecto_inmobiliario_845ac3f85d
Planean construir megadesarrollo en área protegida del Topo Chico
nvidia_samuel_c120b4a958
NL será el centro de la IA con NVIDIA en América Latina: Samuel
mario_galaxy_movie_09034c8e34
Anuncian fecha de estreno de 'The Super Mario Galaxy Movie'
publicidad
×