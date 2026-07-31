Despliega España al ejército tras llegada masiva de migrantes

El despliegue militar busca contener los cruces desde Marruecos, mientras la emergencia dejó al menos nueve fallecidos y elevó la tensión fronteriza

Miles de migrantes ingresaron al enclave español de Ceuta, en el norte de África, procedentes de Marruecos, en una jornada que dejó al menos nueve personas fallecidas durante los intentos de cruce y llevó al gobierno de España a reforzar la frontera con el despliegue del ejército.

Las autoridades españolas informaron que las fuerzas armadas apoyarán a la Guardia Civil para contener la situación, mientras el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto visitar Ceuta este viernes.

Ceuta, frontera entre Europa y África

Ceuta y Melilla son dos ciudades autónomas españolas ubicadas en el norte de África y representan las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con el continente africano.

Ceuta, bajo soberanía española desde 1580, cuenta con una población cercana a los 85 mil habitantes, integrada por comunidades cristianas y musulmanas, además de trabajadores españoles y marroquíes. Marruecos mantiene su reclamación sobre ambos territorios y los considera ocupados.

Aumenta la presión migratoria

Videos e imágenes difundidos desde la zona mostraron a cientos de personas caminando por los rompeolas y playas cercanas al puesto fronterizo para ingresar al territorio español. La mayoría eran hombres jóvenes, aunque también se observaron familias con mujeres y niños.

El incremento de cruces ocurrió después de que un día antes aumentaran los intentos de llegar a Ceuta, principalmente a nado desde la costa marroquí. Hasta el momento no se han determinado las causas que originaron el repunte migratorio.

Antecedentes de tensión entre España y Marruecos

Ceuta ha sido escenario de diversas tensiones diplomáticas entre España y Marruecos. En mayo de 2021, cerca de 8 mil personas ingresaron al enclave en apenas dos días, luego de que Marruecos relajara los controles fronterizos en medio de una disputa relacionada con el Sahara Occidental.

Las relaciones entre ambos países mejoraron posteriormente tras un cambio en la postura española sobre ese territorio y una reunión entre Pedro Sánchez y el rey Mohamed VI.

Una de las principales rutas hacia Europa

España continúa siendo uno de los principales puntos de entrada para migrantes que buscan llegar a Europa por motivos económicos o para escapar de conflictos y violencia.

Los migrantes que alcanzan Ceuta o Melilla pueden ser devueltos de inmediato o trasladados a centros de atención, donde son procesados y, en algunos casos, solicitan asilo.

Aunque estos enclaves reciben un flujo constante de personas, las llegadas siguen siendo inferiores a las registradas en otras rutas migratorias hacia España, como las Islas Canarias y Baleares.

Actualmente, España cuenta con una población cercana a los 50 millones de habitantes, de los cuales alrededor de 10 millones nacieron en el extranjero, principalmente en países como Colombia, Venezuela y Marruecos.