Despliega Ejército 1,000 elementos más en Sinaloa

La Secretaría de la Defensa Nacional envió mil elementos adicionales a Sinaloa para reforzar las operaciones de seguridad en la entidad

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) reforzó este martes su presencia en Sinaloa con el envío de 1,000 elementos del Ejército, quienes se incorporarán a las operaciones de seguridad que se desarrollan en distintos puntos del estado para combatir a los grupos delictivos y reducir los niveles de violencia.

El despliegue forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y tiene como objetivo fortalecer las acciones que ya realizan las Fuerzas Armadas en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales.

Refuerzo por aire y tierra

La movilización comenzó la mañana de este martes 30 de junio. Un centenar de integrantes de la Brigada de Fusileros Paracaidistas fue trasladado por vía aérea a bordo de un avión Boeing 727 de transporte pesado de la Guardia Nacional.

Los 900 elementos restantes partieron por vía terrestre en vehículos de transporte de personal y se integrarán a las labores de la 9/a Zona Militar, desde donde serán distribuidos en las zonas consideradas prioritarias.

Este contingente se suma al despliegue previo de 90 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales que ya operan en la entidad.

Los militares realizarán patrullajes, reconocimientos terrestres y acciones disuasivas en coordinación con corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

La Defensa informó que todas las operaciones se desarrollarán en estricto apego al marco jurídico vigente y estarán enfocadas en fortalecer la presencia institucional en las zonas con mayor incidencia delictiva.

El propósito es incrementar la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad y reforzar la vigilancia en puntos estratégicos del estado.

Buscan desarticular grupos criminales

La dependencia señaló que el nuevo despliegue busca contribuir a la desarticulación de las organizaciones delictivas que operan en Sinaloa, así como a la detención de personas identificadas como generadoras de violencia.

Las acciones contemplan operaciones precisas y coordinadas entre el Ejército, la Guardia Nacional y las autoridades civiles, con el objetivo de recuperar las condiciones de seguridad en la entidad.

Con este refuerzo, la Secretaría de la Defensa Nacional busca fortalecer la estrategia de seguridad en Sinaloa y ampliar la capacidad de respuesta de las fuerzas federales ante los hechos de violencia registrados en la entidad.

La institución reiteró que el despliegue tiene como finalidad generar un ambiente de paz y seguridad para la población sinaloense mediante la coordinación permanente entre los tres niveles de gobierno y el incremento de la presencia militar en las zonas de mayor riesgo.