Ejército Mexicano salva con vida a niño tras sismos en Venezuela

En las imágenes se muestra cómo los rescatistas portaban el uniforme de 'Ejército Mexicano' cuando trasladaban al pequeño en una camilla

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Entre los escombros, así fue como elementos del Ejército Mexicano rescataron este domingo a un niño con vida en la comunidad de La Guaira, Venezuela.

Luego de sufrir al menos dos terremotos de magnitud de 7.2 y 7.5 este miércoles, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dio a conocer las imágenes donde detallaba que la víctima tiene 11 años.

"Hace pocos minutos fue rescatado con vida un niño de 11 años en Caraballeda. En estas horas cada vida es esperanza para Venezuela".

Hace pocos minutos fue rescatado con vida un niño de 11 años en Caraballeda. En estas horas cada vida es esperanza para Venezuela. pic.twitter.com/Pjj5ETaaYe — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 28, 2026

En las imágenes se muestra cómo los rescatistas portaban el uniforme de "Ejército Mexicano" cuando trasladaban al pequeño en una camilla para brindarle atención médica.

Ejército Mexicano despliega ayuda humanitaria en Venezuela

A través de redes sociales, la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa) compartió diversas imágenes sobre los despliegues realizados en la comunidad de La Guaira, considerada la "zona cero".

El agrupamiento "Yumare" organizó células de búsqueda y rescate en la localidad de Caraballeda, con el fin de proporcionar atención prehospitalaria y evaluar a los pacientes para su evacuación hacia las instalaciones sanitarias.

Equipos especializados del Batallón de Atención a Emergencias del Ejército Mexicano llevan a cabo actividades de búsqueda, rescate y evacuación en la zona más afectada del Estado.

Con el apoyo de los binomios canófilos de ese Batallón, se logró localizar y rescatar una persona con vida, recuperar 20 cuerpos de entre los escombros; de igual forma, se han proporcionado 200 consultas médicas en el área afectada.