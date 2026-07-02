Ejército mexicano rescata a perrita 'Sarita' en Venezuela

Una célula del Batallón de Atención a Emergencias del Ejército Mexicano rescató con vida a la perrita 'Sarita', que permanecía atrapada entre los escombros

El Ejército Mexicano logró rescatar con vida a una perrita identificada como "Sarita", que permanecía atrapada entre los escombros de un edificio colapsado en el estado venezolano de La Guaira, siete días después de los sismos que sacudieron ese país el pasado 24 de junio.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que el rescate fue realizado por especialistas del Batallón de Atención a Emergencias (BAE), quienes forman parte del Agrupamiento de Ayuda Humanitaria "Yumare", desplegado en Venezuela para apoyar las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos de magnitudes 7.1 y 7.5.

De acuerdo con la dependencia, el operativo ocurrió el 1 de julio, cuando personal mexicano realizaba recorridos para localizar personas desaparecidas entre las estructuras colapsadas.

En ese momento, un ciudadano se acercó a los rescatistas para informar que, mientras buscaba a su hija, presuntamente desaparecida tras el desastre, había escuchado ruidos provenientes de un edificio derrumbado.

Los especialistas inspeccionaron la zona y localizaron con vida a la perrita, que permanecía atrapada bajo los restos del inmueble. Tras varios minutos de maniobras, lograron ponerla a salvo.

El rescate se volvió viral

Las imágenes del rescate comenzaron a circular en redes sociales, donde se observa a un elemento del Ejército Mexicano, identificado con chaleco amarillo con la leyenda "Ejército" y casco con la bandera de México, sacar al animal de entre los escombros.

El video generó miles de reacciones y mensajes de reconocimiento al trabajo de los rescatistas mexicanos, convirtiéndose en una de las historias más compartidas tras la emergencia en Venezuela.

Aunque en un primer momento usuarios de redes sociales difundieron distintos detalles sobre el caso, la Secretaría de la Defensa confirmó posteriormente que la perrita rescatada se llama "Sarita" y que la operación fue realizada por personal del Agrupamiento "Yumare".

México mantiene las labores de ayuda

El rescate de "Sarita" forma parte de las acciones que el contingente mexicano desarrolla en Venezuela desde los terremotos registrados el 24 de junio.

Además de las tareas de búsqueda y rescate, el personal del Ejército, la Fuerza Aérea y otras instituciones mexicanas participa en la atención médica, remoción de escombros, localización de personas desaparecidas y distribución de ayuda humanitaria en las zonas afectadas.