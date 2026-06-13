Llegan 600 militares para reforzar seguridad en Durango

Un contingente de 600 elementos del Ejército Mexicano arribó este 13 de junio de 2026 al estado de Durango para fortalecer las tareas de vigilancia y seguridad como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Las tropas proceden de distintos puntos de la República Mexicana y se incorporarán de manera inmediata a las operaciones que se desarrollan en la entidad con el objetivo de contribuir a la construcción de la paz y reforzar la protección de la población.

El despliegue está integrado por 300 efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta México y 300 elementos del 4/o Regimiento Blindado de Reconocimiento, quienes aportarán capacidades operativas en las zonas consideradas prioritarias.

Los militares trabajarán en coordinación con la 10/a Zona Militar y con autoridades de los tres órdenes de gobierno para fortalecer la estrategia de seguridad en el estado.

Además, los integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta México se sumarán a los 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales que fueron desplegados en Durango el pasado 10 de junio, incrementando así la presencia de tropas operativas en la región.

Vigilancia en carreteras y zonas prioritarias

Los 300 efectivos del 4/o Regimiento Blindado de Reconocimiento tendrán como misión principal reforzar la seguridad en las vías de comunicación en coordinación con la Guardia Nacional, a través de su Coordinación Estatal Durango.

Entre las actividades que realizarán destacan patrullamientos, reconocimientos terrestres, instalación de puestos de seguridad y acciones disuasivas en áreas prioritarias.

Las autoridades señalaron que estas medidas forman parte del compromiso permanente de las Fuerzas Armadas para prevenir delitos, fortalecer la proximidad social y preservar el Estado de derecho.

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