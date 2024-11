El 'estafador de Bumble': vida de millonario enamorando mujeres

Jonathan Joel Sotelo Félix es un hombre que presume vivir como millonario, ostentando una avioneta, autos de la marca Tesla y hasta un departamento en Tulum, no obstante, no habría sido por mérito propio, ya que ha sido denunciado por embaucar a mujeres que conoce a través de aplicaciones de citas.

Fernanda García, una de sus denunciantes, aseguró que tras una relación de dos años con Sotelo Félix descubrió que su expareja no era lo que parecía, y es que presuntamente el hombre hacía uso de artimañas como engaños y documentos falsificados que lo habrían llevado a adjudicarse millones de pesos para créditos, autos de alta gama, pagarse la hipoteca de un departamento en Tulum y hasta para una avioneta.

La denunciante afirmó que tras terminar su relación con dicho individuo comenzó a investigar a través de las redes sociales y, por medio de un grupo llamado "Are we dating the same guy?" (¿Estamos saliendo con el mismo chico?), recibió varios mensajes de mujeres que hacían señalamientos y advertencias sobre Sotelo.

Entre los mensajes recibidos, asegura Fernanda, algunas mujeres señalaban al hombre de ser un sujeto violento y que debían de huir en caso de verlo.

Al igual que Fernanda, las víctimas que se sumaban a la lista indicaban haberlo conocido a través de aplicaciones de citas, en específico de la red Bumble, una de las más conocidas para este rubro entre otras como Tinder, Badoo e incluso Facebook Parejas.

Según Fernanda, la lista de afectadas superaba las 70, con diferentes estatus y localizadas en ciudades de México e incluso de otros países como España, Colombia e incluso Alemania.

La consternación de García inició una vez terminada su relación con Sotelo, tras descubrir que ella misma había entregado al menos dos millones y medio de pesos a su expareja, quien hizo uso de documentos falsificados y engaños, una historia que encontró en común con las demás afectadas, y fue por lo mismo que comenzó a crear una red de testimonios para lograr darle justicia a Jonathan Joel, asegurando que las carpetas de investigación en su contra ya se encuentran en proceso.





