Emiten alerta de viaje por brote de 'diarrea explosiva' en EUA

La Secretaría de Salud emitió un aviso preventivo de viaje para mexicanos que planean visitar Estados Unidos debido al brote de ciclosporosis

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La Secretaría de Salud emitió un aviso preventivo dirigido a las personas que viajarán a Estados Unidos ante el brote de ciclosporosis que actualmente afecta a distintas zonas de ese país.

La enfermedad es causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, un microorganismo asociado a cuadros gastrointestinales severos y que popularmente ha sido relacionado con la llamada “diarrea explosiva” debido a la intensidad de algunos de sus síntomas.

Las autoridades sanitarias mexicanas recomendaron a los viajeros extremar medidas de higiene y alimentación para disminuir el riesgo de contagio durante su estancia en territorio estadounidense.

Piden reforzar medidas de prevención

Como parte de las recomendaciones, la Secretaría de Salud aconsejó consumir únicamente agua embotellada o potable, evitar alimentos crudos o de dudosa procedencia y lavar y desinfectar correctamente frutas y verduras antes de consumirlas.

También sugirió mantener una adecuada higiene de manos, especialmente antes de comer y después de acudir al baño.

En caso de presentar síntomas después de un viaje a Estados Unidos, la dependencia pidió acudir a valoración médica y evitar la automedicación.

Asimismo, recomendó no preparar alimentos para otras personas mientras persistan los síntomas para reducir posibles riesgos de contaminación.

Estos son los síntomas de la enfermedad

La diarrea acuosa persistente o recurrente es el síntoma más frecuente de la ciclosporosis, aunque la enfermedad puede manifestarse de distintas maneras.

Entre los principales síntomas reportados se encuentran:

Diarrea acuosa persistente o recurrente.

Cólicos y dolor abdominal.

Distensión abdominal.

Náuseas.

Vómito.

Pérdida del apetito.

Fatiga o cansancio intenso.

Pérdida de peso.

Gases.

Fiebre.

La intensidad de los síntomas puede variar entre pacientes, pero las autoridades sanitarias recomiendan atención médica cuando las molestias persisten por varios días.

¿Cómo ocurre el contagio?

De acuerdo con información de organismos sanitarios internacionales, la infección se produce principalmente al consumir alimentos o agua contaminados con el parásito Cyclospora cayetanensis.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha señalado que el microorganismo suele encontrarse en productos agrícolas frescos que estuvieron expuestos a agua contaminada durante procesos de riego o lavado, o que fueron manipulados sin las medidas sanitarias adecuadas.

Entre los alimentos que históricamente han sido vinculados con brotes de ciclosporosis destacan el cilantro, la albahaca, la lechuga, las mezclas de ensaladas, las frambuesas, los chícharos y otras verduras frescas.

Por su parte, la Secretaría de Salud reiteró que el aviso tiene carácter preventivo y busca informar a los viajeros sobre las medidas necesarias para proteger su salud.