Internacional

Terremoto de 7.8 sacude Rusia; emiten alerta de tsunami en EUA

Un terremoto de magnitud 7.8 sacudió la península de Kamchatka, Rusia, este viernes, provocando una alerta de tsunami emitida por Estados Unidos

  • 18
  • Septiembre
    2025

Un terremoto de magnitud 7.8 estremeció este jueves la península de Kamchatka, en el Lejano Oriente ruso, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El epicentro se localizó a 128 kilómetros al este de Petropávlovsk-Kamchatski a una profundidad de 10 kilómetros.

El movimiento telúrico llevó al Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC), con sede en Hawái, a emitir una advertencia por posibles olas peligrosas en las costas cercanas al epicentro.

Videos difundidos en redes sociales mostraron muebles, lámparas y vehículos sacudiéndose por la fuerza del sismo.

Por su parte, el gobernador regional, Vladimir Solodov, llamó a la calma, aunque reconoció que “esta mañana se pone a prueba una vez más la resistencia de los residentes de Kamchatka”.

La delegación local del servicio geofísico ruso redujo la magnitud a 7.4 y confirmó al menos cinco réplicas. Aunque no se reportaron daños ni víctimas, las autoridades emitieron una alerta de tsunami para la costa este de la península y recomendaron a la población no acercarse a las playas.

EUA y el Pacífico en vigilancia permanente

El Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia informó que la alerta de tsunami fue retirada dos horas después, mientras que el PTWC intensificó la vigilancia en toda la cuenca del Pacífico.

En países como Perú, Chile y Japón, las autoridades marítimas activaron protocolos de monitoreo costero, aunque descartaron riesgos inmediatos para sus litorales.

 


