Entrega Senado al INE candidaturas para la elección judicial

No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla y hoy estamos aquí para cumplir una etapa relevantísima: la entrega de las candidaturas que presentan el Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo para quienes aspiran a ser parte de un Poder Judicial producto de un proceso de democratización… Es la voluntad del pueblo que el único Poder que no era electo, ahora se someta al voto popular. Y con esto terminamos nuestra función; el Senado no tiene más tarea en el proceso, expresó Fernández Noroña.