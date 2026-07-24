Entrega Sheinbaum apoyos a cañeros de Morelos

Afirmó que se busca elevar los ingresos del campo mediante fertilizantes gratuitos, apoyos directos y acciones para fortalecer la producción de azúcar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de los programas Producción para el Bienestar y Fertilizantes para el Bienestar a productores de caña de Morelos, como parte de la estrategia del Gobierno de México para fortalecer al sector azucarero y mejorar los ingresos de quienes trabajan en el campo.

Durante el evento, la mandataria explicó que estos apoyos forman parte de un plan integral para incrementar la rentabilidad de la actividad cañera, garantizar mejores condiciones de comercialización y ampliar el respaldo gubernamental a los productores.

"Todo ello tiene el objetivo de garantizar siempre el mercado para los productores, tiene el objetivo de que los productores vivan bien de su trabajo, el bienestar; y tiene el objetivo de trabajar juntos", señaló Sheinbaum.

Gobierno busca fortalecer la producción de caña

La Presidenta recordó que una de las acciones implementadas por su administración fue recuperar la cuota de exportación de azúcar hacia EUA, con el objetivo de que a partir del próximo ciclo se exporten 1.2 millones de toneladas, lo que contribuiría a mejorar el precio del producto y los ingresos de los cañeros.

Además, anunció que el plan contempla aumentar la productividad por hectárea mediante proyectos de saneamiento y riego, impulsar el consumo de azúcar mexicana en la industria nacional, promover nuevos productos derivados de la caña, como etanol y electricidad, y mantener de forma permanente los programas de apoyo para este sector.

Sheinbaum destacó que los Programas para el Bienestar continúan entregándose de manera directa a los beneficiarios, sin intermediarios, e incluyen apoyos para adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres, estudiantes y productores del campo.

Más de 136 mil cañeros reciben apoyos

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López Gutiérrez, informó que actualmente 136 mil 389 productores de caña de 15 estados reciben los programas de Producción para el Bienestar y Fertilizantes Gratuitos.

Asimismo, indicó que durante este año se incorporaron 40 mil 291 nuevos agricultores de pequeña y mediana escala al padrón del programa de Fertilizantes para el Bienestar y que en Morelos está por alcanzarse la cobertura prevista.

Morelos impulsa proyectos para el campo

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, señaló que cerca del 70 % del territorio estatal es rural y que la caña constituye uno de los principales cultivos de la entidad.

Destacó que, además de los apoyos federales, se realizarán inversiones para la construcción de dos cosechadoras en Casasano y Zacatepec, así como un proyecto de compostaje con cachaza para mejorar la fertilidad de los suelos mediante prácticas orgánicas.

En representación de los beneficiarios, el productor y ejidatario de Tlatenchi, Luis García Hernández, afirmó que los programas contribuyen a reducir los costos de producción y fortalecer la economía de las familias dedicadas al cultivo de la caña.