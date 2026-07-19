La presidenta de México participó en la ceremonia de premiación junto con Donald Trump, Mark Carney y Gianni Infantino, tras el triunfo de España

Inicio / Nacional / Sheinbaum entrega el Balón de Oro en la final del Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum participó este domingo en la ceremonia de premiación de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al entregar el Balón de Oro al español Rodri, reconocido como el mejor jugador del torneo, tras la victoria de España por 1-0 sobre Argentina en la final disputada en el estadio Nueva York-Nueva Jersey.

La ceremonia fue encabezada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quienes entregaron las medallas a los integrantes de las selecciones de España y Argentina. También participó el primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien otorgó el Guante de Oro al guardameta español Unai Simón como mejor arquero del campeonato.

Los reconocimientos individuales del Mundial

Durante la premiación, el defensa español Pau Cubarsí, de 19 años, recibió el reconocimiento como Mejor Jugador Joven del Mundial, mientras que el delantero francés Kylian Mbappé obtuvo la Bota de Oro al concluir el torneo con 10 goles, dos más que el argentino Lionel Messi.

Con ese registro, el atacante del Real Madrid se convirtió además en el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo, con 22 anotaciones en tres ediciones.

La FIFA también distinguió a Países Bajos con el Premio al Juego Limpio, pese a que la selección neerlandesa quedó eliminada en los octavos de final del torneo.