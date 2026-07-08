Refuerza Santa Catarina apoyos a más de 40 escuelas

El municipio informó la entrega de apoyos, además de impulsar obras y acciones para mejorar la infraestructura escolar en más de 40 planteles

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El municipio de Santa Catarina informó la entrega de apoyos a más de 40 planteles públicos de nivel básico, además de impulsar obras y acciones para mejorar la infraestructura escolar en beneficio de miles de estudiantes del municipio.

La presidenta del DIF Santa Catarina, Elizabeth Galicia, encabezó la entrega de los apoyos durante las ceremonias de graduación de distintas escuelas, donde las y los alumnos egresados recibieron un presente como reconocimiento a su esfuerzo, dedicación y desempeño académico, así como un incentivo para continuar con su formación educativa.

La funcionaria destacó que fortalecer la educación es una de las principales prioridades de la administración encabezada por el alcalde Jesús Nava Rivera, por lo que se mantendrán programas y acciones dirigidos a mejorar las condiciones de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes.

"Invertir en la educación es invertir en el futuro de Santa Catarina. Queremos que nuestras niñas, niños y jóvenes estudien, sientan esa motivación y ese apoyo para seguir cumpliendo sus sueños a través del estudio", expresó Galicia.

De manera paralela, el municipio realizó diversas acciones para fortalecer la infraestructura educativa, entre ellas la instalación de equipos de aire acondicionado, pantallas, construcción de techumbres, rehabilitación de laboratorios, trabajos de pintura, colocación de pasto sintético en canchas deportivas y la entrega de mobiliario escolar, como mesas, sillas y material didáctico.

Entre los planteles beneficiados se encuentran las escuelas primarias Edelmiro Rangel 2, Club de Leones, Simón Bolívar, José Joaquín García, Niño Eugenio Canavati, Dr. José Páez García, José Eleuterio González, Cuauhtémoc, Heliodoro Ruiz Castillo, Martín Morales Sánchez, Lauro Aguirre, Centenario de la Revolución y Ramón López Velarde.

Asimismo, recibieron apoyos los jardines de niños Capitán Lucas García, Giovani Pascoli, Eduardo Aguirre Pequeño, Lázaro Cárdenas, Benemérito de las Américas, Hermila Arce y Fernando Montes de Oca, entre otras escuelas del municipio.