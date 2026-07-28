Mientras se resuelve su situación jurídica, los detenidos permanecerán en el Centro Federal de Readaptación Social Número 8 'Nor-Poniente'

Inicio / Nacional / Envían probable célula ligada a Los Chapitos detenida en Mazatlán

La facción de Los Chapitos recibió un golpe en Mazatlán con la captura de seis presuntos integrantes de una de sus células, quienes fueron enviados a prisión preventiva tras ser asegurados con armas de uso exclusivo militar, cartuchos, cargadores, dinero en efectivo y posibles dosis de fentanilo, metanfetamina y marihuana.

Los detenidos son Ricardo Osuna Tirado, alias “El Tío”; Alejandro Coronel Reyes; Marcelo Eduardo Mendoza Ramírez; José Manuel Félix Covarrubias; José Emmanuel Sosa Carrasco y Jano Alonso López Ruiz.

Una jueza declaró legal la detención y ordenó que los seis permanezcan recluidos mientras se define si serán vinculados a proceso por delitos relacionados con drogas y posesión de armas, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Ricardo Osuna Tirado, “El Tío”, enfrenta además una acusación por su probable participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como por posesión simple de marihuana y posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo militar.

Marcelo Eduardo Mendoza Ramírez, José Manuel Félix Covarrubias, José Emmanuel Sosa Carrasco, Jano Alonso López Ruiz y Alejandro Coronel Reyes fueron imputados por la posible posesión simple de metanfetamina y fentanilo, además de armas, cartuchos y cargadores reservados para las Fuerzas Armadas.

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada presentó los datos de prueba y solicitó que los seis fueran vinculados a proceso. Sin embargo, la defensa pidió ampliar el plazo constitucional, por lo que la decisión quedó pendiente para la continuación de la audiencia.

Mientras se resuelve su situación jurídica, los detenidos permanecerán en el Centro Federal de Readaptación Social Número 8 “Nor-Poniente”, ubicado en Guasave, Sinaloa.