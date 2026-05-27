Envían nombramiento de Roberto Lazzeri al Senado para ratificarse

La Secretaría de Relaciones Exteriores envió este miércoles el nombramiento de Roberto Lazzeri para ser ratificado como embajador de México en Estados Unidos.

De acuerdo con el comunicado, este es uno de los cuatro nombramientos que se enviará al Senado. Tres de ellos pertenecen al Servicio Exterior Mexicano y cuentan con la encomienda de defender los intereses nacionales para brindar una atención cercana a los connacionales en el exterior, tal y como lo instruye la presidenta Claudia Sheinbaum.

COMUNICADO. “Nombramientos presidenciales son enviados al Senado de la República para su ratificación”.https://t.co/0GbRWXYWyF pic.twitter.com/s1u2ABRAjS — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) May 27, 2026

Lazzeri Motaño se desempeña como director general de Nacional Financiera (NAFIN) y Bancomext. Fue jefe de la Oficina de Coordinación del titular de Hacienda y Crédito Público, donde ocupó los cargos de director general de Captación y director general de Deuda Pública.

¿A quién pertenecen el resto de los nombramientos enviados al Senado?

Cristina Planter Riebeling, como subsecretaria para América del Norte.

Actual encargada de la Subsecretaría para América del Norte y directora general de Estrategia Diplomática desde agosto de 2021.

Integrante del Servicio Exterior Mexicano y ha estado adscrita a la dirección general de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos, así como al Consulado de México en Milwaukee.

Pedro Blanco Pérez, como embajador de México en India

Integrante del Servicio Exterior Mexicano, quien en su última adscripción fungió como titular de la Oficina de Representación en Palestina.

Estuvo adscrito a las embajadas en Emiratos Árabes Unidos, Corea y Singapur, así como al Consulado de México en Albuquerque.

Alicia Buenrostro Massieu, como embajadora de México en Países Bajos

Integrante del Servicio Exterior Mexicano. Desde 2021 se desempeña como Representante Permanente Alterna ante las Naciones Unidas, en Nueva York.

Estuvo adscrita a las embajadas en el Reino Unido, Estados Unidos y España y fungió como cónsul general en Hong Kong, así como embajadora en Austria.

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