Ratifica Sheinbaum apoyo de México a Cuba ante sanciones de EUA

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México continuará respaldando a Cuba ante la crisis que enfrenta por las sanciones impuestas por Estados Unidos a países que suministran petróleo a la isla.

“Sí va a haber más apoyo. El pueblo de México siempre es solidario… vamos a ayudar al pueblo de Cuba como siempre se ha ayudado a cualquier pueblo que lo necesita”, declaró en su conferencia matutina.

La mandataria sostuvo que este tipo de medidas impactan directamente a la población y no deben utilizarse como herramienta política.

Críticas a las sanciones energéticas

Sheinbaum calificó como “muy injustas” las restricciones impuestas a los países que exportan crudo a Cuba y reiteró que no comparte ese enfoque.

“No están bien las sanciones que afectan al pueblo. Puede uno estar de acuerdo o no con el gobierno de Cuba, pero no debe afectarse a los pueblos nunca”, subrayó.

Agregó que México seguirá impulsando gestiones diplomáticas para evitar represalias comerciales.

Acciones diplomáticas y llamado internacional

La jefa del Ejecutivo indicó que su administración mantiene diálogo con Washington para impedir la aplicación de aranceles por los envíos de petróleo y, al mismo tiempo, promover un cambio en la política hacia la isla.

“Estamos con todas las acciones diplomáticas necesarias para evitar que se impongan aranceles a México… es muy injusto para el pueblo cubano”, afirmó.

Además, sostuvo que la falta de combustible tiene efectos directos en servicios esenciales.

“No tienen combustible para los hospitales, para las escuelas, entonces sufre el pueblo”, dijo.

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal reiteró la postura de mantener la cooperación con Cuba y de insistir, en foros internacionales, en la eliminación de sanciones que, aseguró, agravan la situación humanitaria en la isla.

Cuba agradece a México por envío de ayuda humanitaria

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó su agradecimiento al gobierno y al pueblo de México luego del envío de más de 800 toneladas de ayuda humanitaria a la isla, en medio de las restricciones energéticas que enfrenta el país caribeño.

“Gracias México. Por la solidaridad, el afecto, el abrazo siempre cálido a Cuba”, escribió el mandatario en redes sociales, tras la salida desde territorio mexicano de dos buques militares con cargamento de alimentos y artículos básicos.

Víveres, higiene y más envíos en camino

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el traslado incluyó 278 toneladas de alimentos de primera necesidad y 536 toneladas de productos de higiene personal.

Además, México tiene pendientes de enviar más de mil 500 toneladas adicionales de leche en polvo y frijol.

La Cancillería subrayó que el apoyo “mantiene viva” la tradición solidaria de México con los pueblos de América Latina, particularmente con Cuba.

Embajador cubano celebra el gesto

El embajador de la isla en México, Eugenio Martínez, también destacó el respaldo.

“Nuestro sincero y profundo agradecimiento al Gobierno de México, a su pueblo y a su Presidenta”, publicó en redes sociales.

Agregó que la ayuda contribuirá a mitigar “las consecuencias de la cruel guerra económica contra Cuba”, en referencia a las medidas impulsadas recientemente por Washington.

