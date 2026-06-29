Exige CSP investigar a exdirector de Pemex por violencia familiar

Exigió que se aplique todo el peso de la ley contra Víctor Rodríguez Padilla, luego de difundirse un video en el que presuntamente agrede a su esposa

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Tras ser señalado públicamente por presunta violencia doméstica, luego de la difusión de videos en redes sociales y de un mensaje de auxilio atribuido a su pareja, María Felicia Jiménez, dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quedó fuera del Gobierno federal.

En respuesta al caso, la mandataria federal exigió que se aplique "todo el peso de la ley", confirmó que la Fiscalía de Morelos deberá investigar los hechos y aseguró que el exfuncionario ya no ocupará ningún cargo en la administración pública.

Informó que la Secretaría de las Mujeres ya estableció contacto con la presunta víctima para brindarle acompañamiento, mientras que la investigación corresponderá a la Fiscalía General del Estado de Morelos, al tratarse de un hecho ocurrido en esa entidad.

"Fue la Secretaría de las Mujeres quien entró en comunicación con la víctima y que se aplique la ley, todo el peso de la ley. Nosotros no vamos a proteger a nadie frente a un acto como estos", afirmó.

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Sostuvo que la investigación deberá desarrollarse conforme a derecho, al tratarse de un presunto delito ocurrido en Morelos, por lo que será la fiscalía estatal la responsable de integrar la carpeta de investigación y definir las acciones penales.

Insistió en que ningún servidor público recibirá un trato preferencial por su cercanía con el gobierno.

"Tiene que entrar la Fiscalía de Morelos porque fue en el estado de Morelos. Es un delito estatal y tiene que aplicarse la ley, porque no puede haber violencia contra las mujeres".

Agregó que corresponderá a la autoridad ministerial establecer las sanciones que procedan.

"Que la Fiscalía de Morelos determine cuál es la sanción penal que debe tener este caso".

También reveló que Víctor Rodríguez Padilla estaba contemplado para asumir la dirección de un área de investigaciones en energías renovables del Gobierno federal, pero el proceso nunca se concretó.

Explicó que el nombramiento permanecía pendiente de su firma cuando se conoció el caso, por lo que quedó sin efecto antes de hacerse oficial.

"Yo no había firmado ya el nombramiento, apenas iba a pasar el nombramiento".

En consecuencia, Alejandro Salcido permanecerá al frente de esa área.

Sobre si Rodríguez Padilla podría incorporarse más adelante a otra dependencia, Sheinbaum mencionó que no ocupará ningún puesto.

Reiteró que su administración mantendrá una política de cero tolerancia frente a cualquier acto de violencia contra las mujeres y defendió que la aplicación de la ley debe ser igual para todas las personas.