EUA investiga al gobernador Alfonso Durazo, según medios

Diversos medios dieron a conocer que el Gobierno de Estados Unidos investiga al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, por supuestos vínculos con el crimen organizado.

De acuerdo con LA Times y Puente News Collaborative, esto derivó en que las autoridades estadunidenses les arrebataran su visa debido a que se encuentra bajo una investigación en 2025.

"Según informaron, Durazo viaja regularmente a Estados Unidos para recibir tratamiento especializado por una afección médica, en el marco de un programa de libertad condicional generalmente reservado para personas que cooperan con las autoridades."

Sin embargo, se menciona que utiliza una figura migratoria para autorizar temporalmente el ingreso de personas con el fin de atender un tema de salud al recibir tratamiento bajo el programa Significant Public Benefit Parole, empleado solo para personas que cooperan con las autoridades.

"El programa, conocido como Significant Public Benefit parole, permite a no ciudadanos testificar ante un gran jurado para mitigar las consecuencias de cargos actuales o pendientes contra ellos u otros" mencionan los reporteros.

Claudia Sheinbaum responde a difusión sobre retiro de visa

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a la difusión sobre el retiro de visa del gobernador.

Durante la conferencia matutina, la mandataria federal rechazó la intención con la que se divulgó la información.

"Qué intención con quitar la visa y además hacerlo público, vamos a filtrar, porque así luego se actúa por algunos sectores".

Aseguró que el pueblo de México actúa de buena forma, por lo que deben mantenerse tranquilos con las acciones realizadas.

Sonora desmiente información sobre Alfonso Durazo

La titular del Sistema Estatal de Comunicación Social del Gobierno de Sonora, Paloma Terán, aseguró que la información difundida por estos medios estadounidenses es falsa.

A través de redes sociales, la vocera mencionó que el mandatario estatal cuenta con una visa vigente, por lo que rechazan cualquier señalamiento contra esta autoridad.

Es completamente falsa la información publicada por el medio Los Angeles Times respecto del gobernador Alfonso Durazo Montaño.



El gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos.… — Paloma Teran V (@palomateranv) June 3, 2026

Esto sucede semanas después de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios, incluido un senador, fueran acusados de contar con presuntos vínculos con el crimen organizado.

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