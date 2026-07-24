La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este viernes su conferencia matutina desde Cuernavaca, Morelos, donde se dieron a conocer anuncios relevantes

Inicio / Nacional / Aranceles de EUA y Operación Enjambre: Mañanera 24 de julio

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este viernes su conferencia matutina desde Cuernavaca, Morelos, donde se dieron a conocer anuncios relevantes y se abordaron temas prioritarios para el país, con la participación de integrantes de su gabinete.

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Fin de la Mañanera del Pueblo

Asume la Federación investigación por asesinato del periodista Alejandro Leyva

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que el homicidio del periodista Francisco Alejandro Leyva fue atraído por completo por la Fiscalía General de la República, por lo que ahora se trata de una indagatoria federal en coordinación con el Gabinete de Seguridad para dar con los responsables.

"Este homicidio ya fue atraído en su totalidad por la Fiscalía General de la República (FGR), y es un caso que vamos a trabajar; es una investigación federal, dtealló Harfuch.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que sostendrá un encuentro con sus familiares y compañeros de profesión para dar seguimiento a los hechos y garantizar el esclarecimiento del caso.

"Tendremos este reunión con la familia del periodista fallecido, también con algunos periodistas que nos han pedido una reunión por la exigencia de que el homicidio no quede impune, y así nos hemos comprometido a diversas reuniones", explicó Rosa Icela.

“Se ganaron el cariño por entrega y amor a la camiseta”: Sheinbaum a la Selección Mexicana

La presidenta destacó que la actuación del conjunto nacional en el Mundial 2026 fue verdaderamente extraordinaria, y que el reconocimiento que reciben los jugadores se lo han ganado con esfuerzo y dedicación.

Resaltó que el duelo contra Inglaterra estuvo muy parejo y México pudo haber llevado la victoria; ese vínculo con la gente nace de ver cómo entregan todo en la cancha, representando al país con orgullo y construyendo identidad alrededor de la bandera y la camiseta nacional.

“Trabajadores mexicanos son los mejores en automotriz”: Sheinbaum ante visión de Trump

La presidenta explicó que la relación comercial con Estados Unidos se vuelve compleja con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, quien busca reindustrializar su país y que toda la manufactura que se fue a Asia, México y Canadá regrese a su territorio.

Sin embargo, advirtió que esa meta es difícil de cumplir: "la mano de obra local ha perdido calificación, mientras que los trabajadores mexicanos son reconocidos mundialmente como los más capacitados en la industria automotriz".

Baja a 59 % la percepción de inseguridad: Inegi

La mandataria federal dio a conocer los resultados de la encuesta nacional, el cual detalló que en junio de 2026 disminuyó la proporción de personas mayores de 18 años que consideran inseguro vivir en su ciudad, al situarse en 59 %.

“No hay nuevo arancel, solo se sustituye”: Sheinbaum tras reunión con EUA

La presidenta detalló la nueva política comercial de Estados Unidos y calificó de muy productivo su encuentro con el representante Jamieson Greer.

Aclaró que la medida conocida como 301 contra el trabajo forzado solo reemplaza la vigente desde febrero; no se trata de un cobro adicional para México.

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Hay más de 80 alcaldes detenidos y carpetas contra funcionarios: Sheinbaum

La jefa del Ejecutivo confirmó que existen indagatorias abiertas cuando se denuncian vínculos de autoridades con el crimen organizado; en la Operación Enjambre ya suman más de 80 presidentes municipales detenidos.

Recordó que los gobernadores tienen la obligación de fortalecer y limpiar a las corporaciones locales, mientras el Gobierno federal coordina la estrategia de seguridad.

"Ahí donde hay denuncia de que un presidente mu nicipal está vinculado, se abren carpetas de investigación por parte de la Fiscalía, van más de ochenta presidentes municipales detenidos en la Operación Enjambre".

“La Tripa” ya fue vinculado a proceso, confirma Harfuch

Omar García Harfuch ratificó la detención y situación jurídica de Homero, alias “La Tripa”, y adelantó que en breve se darán a conocer más detalles del caso.

Destaca Sheinbaum resultados del Plan Morelos

La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que el Plan Operativo Morelos pondrá su foco en Cuautla, dicha estrategia combate directamente la extorsión y la delincuencia, con un objetivo prioritario: impedir que las nuevas generaciones sean reclutadas por organizaciones criminales.

Más de 2,000 detenciones y desmantelamiento de laboratorios en Morelos

Omar García Harfuch dio a conocer los resultados de la estrategia en la entidad, en donde se ha detenido a 2,243 personas, decomisado 519 armas de fuego y asegurado 858 kilogramos de sustancias.

Además, fueron desmantelados seis laboratorios clandestinos.

Alcalde de Temoac era investigado por vínculos criminales: García Harfuch

El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, expresó solidaridad con familiares y habitantes tras el asesinato de Valentín Lavín Romero.

Informó que se trabaja en coordinación para capturar a los responsables, se aseguraron instalaciones y continúan las labores de inteligencia; precisó que el edil contaba con una investigación abierta por presuntos nexos con grupos delictivos.

"Expresamos nuestra solidaridad a la familia y la población de Temoac. Las instituciones del Gabinete de Seguridad brindaron lazo estrecho para detener a los responsables. Las autoridades locales aseguraron las oficinas locales. Paralelamente, instituciones federales continúan realizando trabajos de inteligencia e investigación. Es importante señalar que el presidente estaba siendo investigado por vinculos con grupos criminales".

Lee la nota completa: Ultiman al alcalde de Temoac, Morelos, al interior de su oficina

Detalla Segob acciones por la paz en Morelos

La secretaria de Gobernación informó que la entidad cuenta con una mesa estatal y cinco regionales de paz, que han sumado 1,040 acuerdos en total.

Se han realizado además 275 jornadas con la participación de más de 86,000 personas y 10,729 visitas casa por casa para atender las causas de la inseguridad.

En el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” se entregaron 172 armas a cambio de apoyo económico. Además, anunció la edificación de cinco bachilleratos y dos centros comunitarios “México Imparable”.

Plan Morelos reduce homicidios dolosos en 54%

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, informó que el plan de seguridad avanza de manera positiva en la entidad.

Destacó que el promedio diario de homicidios dolosos bajó un 54 % desde septiembre de 2024; además, junio de 2026 registró 2.6 casos al día, la cifra más baja para ese mes desde 2019.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, dio la bienvenida a la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete, en donde subrayó el trabajo conjunto que se ha venido desarrollando de forma eficaz para fortalecer el Plan de Seguridad de la entidad.