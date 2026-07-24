Una investigación documenta que las víctimas fallecieron durante bombardeos contra presuntas embarcaciones del narcotráfico en aguas internacionales

Inicio / Nacional / Ataques de EUA a 'narcolanchas' han matado 13 mexicanos

Al menos 13 mexicanos habrían muerto durante bombardeos realizados por EUA contra presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico en aguas internacionales, según una investigación publicada por el diario Los Angeles Times.

El reportaje documenta una serie de ataques ocurridos en 2026 contra embarcaciones que, de acuerdo con autoridades estadounidenses, estaban relacionadas con actividades de abastecimiento para organizaciones del narcotráfico.

Ocho pescadores murieron en un ataque de febrero

La investigación señala que el caso más grave ocurrió el 16 de febrero de 2026, cuando misiles lanzados por fuerzas de EUA impactaron varias embarcaciones que habían zarpado de la costa del Pacífico mexicano.

Como consecuencia del ataque murieron ocho pescadores, de los cuales siete eran originarios de La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, y uno más de Cabo Corrientes, Jalisco.

De acuerdo con testimonios recopilados por el medio estadounidense, los jóvenes transportaban gasolina destinada al abastecimiento de lanchas rápidas utilizadas por grupos dedicados al narcotráfico.

Un habitante de la comunidad afirmó que las víctimas no portaban armas ni transportaban drogas al momento del ataque y sostuvo que, aunque realizaban una actividad ilícita, "eso no los convierte en terroristas".

Otros cinco mexicanos habrían fallecido

El reportaje también documenta la muerte de otros cinco mexicanos durante la misma campaña militar emprendida por EUA.

Entre las víctimas se encuentran pescadores de Puerto San Carlos, Baja California Sur, como Jesús Rangel Romero, quien murió a finales de mayo de 2026.

Asimismo, se menciona el fallecimiento de Enrique Meza y de su hijo, identificado como "Kikín", quienes perdieron la vida durante un ataque ocurrido el 8 de marzo.

Reportaje expone impacto en comunidades pesqueras

La investigación sostiene que varios de los fallecidos comenzaron a participar en labores de contrabando de bajo nivel después de perder sus fuentes de ingreso en las comunidades pesqueras donde residían.

Según el diario, las dificultades económicas llevaron a algunos pescadores a aceptar trabajos relacionados con el transporte de combustible para embarcaciones utilizadas por organizaciones criminales.

Hasta el momento, las autoridades de EUA no han emitido un posicionamiento público sobre los casos específicos documentados en la investigación ni sobre el número de ciudadanos mexicanos fallecidos durante estas operaciones militares.