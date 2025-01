EUA y México estamos 'obligados' a buena relación: Claudia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó este domingo la importancia de mantener una buena relación con Estados Unidos, especialmente tras los roces relacionados con el tema de la migración.

Durante una entrevista, al salir de su hotel rumbo a Puerto Escondido, Sheinbaum señaló que este lunes ofrecería más detalles sobre el caso del avión que transportaba migrantes deportados desde Estados Unidos.

La mandataria destacó que las conversaciones entre México y la administración estadounidense de Donald Trump continúan y que, como países vecinos, existe la "obligación" de tener una relación cordial.

Además, enfatizó que los migrantes mexicanos son "personas de bien", que aportan significativamente a las economías de ambos países.

Sobre las recientes acusaciones de que México habría rechazado un avión de deportados de Estados Unidos, Sheinbaum aclaró que el gobierno mexicano siempre ha estado dispuesto a aceptar las repatriaciones de sus ciudadanos.

Este hecho surgió a raíz de una noticia publicada por medios estadounidenses, que afirmaban que México había negado el aterrizaje de un avión C-17 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Sin embargo, la vocera del Departamento de Estado, Tammy Bruce, desmintió esta versión, asegurando que los vuelos de deportación siguieron su curso con éxito, incluyendo vuelos a México.

