Cerrar X
Captura_de_pantalla_2025_08_20_084618_2d9934b031
Nacional

Exabogada del 'Chapo' denuncia a activista en Chihuahua

Silvia Rocío Delgado, exabogada de 'el Chapo' Guzmán y recién electa como jueza penal en Chihuahua, denunció por violencia política al activista Miguel Meza

  • 20
  • Agosto
    2025

Silvia Rocío Delgado García, exabogada de Joaquín “el Chapo” Guzmán y recién electa como jueza penal en Chihuahua, denunció por violencia política al activista Miguel Meza, quien expuso sus presuntos vínculos con el crimen organizado durante las campañas judiciales.

El propio Meza, abogado e integrante de la organización civil Defensorxs, informó este martes que la denuncia fue interpuesta ante el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEECH), organismo que además compartió con Delgado sus datos personales.

“Lo más preocupante: el IEECH no solo inició una investigación de más de 800 páginas en mi contra. También solicitó a Meta, al SAT y a mi compañía telefónica que entregaran mis datos personales”, denunció.

Según el activista, aunque el SAT y su empresa de telefonía se negaron a proporcionar información, Meta sí entregó sus datos, los cuales habrían sido compartidos incluso con la exabogada del capo sinaloense.

Meza también acusó que Delgado denunció por los mismos motivos a directores de 14 medios de comunicación, además de que su caso es defendido por cuatro abogadas del Instituto de la Defensoría Pública del propio IEECH, lo que implicaría un uso de recursos públicos a su favor.

Desde Defensorxs, organización dedicada a vigilar las candidaturas judiciales, Meza calificó a Delgado como una candidata “altamente riesgosa”, al recordar su historial como defensora de Guzmán, su participación en el documental Los narcoabogados detrás de los cárteles, y su cercanía con la familia del capo, a quienes acompañó durante su juicio en Estados Unidos.

Delgado, quien ha declarado públicamente que el Chapo era inocente y víctima de una “persecución mediática”, fue electa en junio pasado con 23 mil 605 votos como jueza penal de enjuiciamiento del Distrito 5 en Ciudad Juárez, cargo que asumirá en septiembre.

La elección de Delgado ocurrió en el marco del primer proceso nacional en que los ciudadanos votaron para elegir a jueces y magistrados, resultado de la reforma judicial impulsada este año y criticada por organizaciones y organismos internacionales por la falta de filtros en las candidaturas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_08_21_T094454_122_911d2aa705
Defiende Sheinbaum designación de Lozano como embajador en Italia
AP_25233241746863_c2c5dc71c7
Piden rechazar la solicitud de absolución de Diddy Combs
nl_elva_deyanira_martinez_479eb0fe12
Exigen nuevamente a alcaldesa de Zuazua no violentar a síndica
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_08_21_T173318_216_323c72ce48
Refuerzan operativo contra Uber y Didi en Tamaulipas
82fdf71f_2cab_4691_aa84_c3e595aab360_7534e9dc24
Piden escuela para formar maestros de Educación Física
EH_FOTO_VERTICAL_2025_08_21_T171719_266_36da2786d1
Proponen uso de IA en inspecciones para combatir corrupción
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jorge_olvera_a440061325
Alistan orden de aprehensión contra fundador de Trínitas
nl_abrahm_vargas_metrorrey_obras_f7dd445c37
Ante el regreso a clases reabrirán los carriles exprés
Whats_App_Image_2025_08_20_at_12_21_09_AM_a0c407ee22
Llevan obras 40% de avance en el Parque del Agua
publicidad
×