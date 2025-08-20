Exabogada del 'Chapo' denuncia a activista en Chihuahua

Silvia Rocío Delgado García, exabogada de Joaquín “el Chapo” Guzmán y recién electa como jueza penal en Chihuahua, denunció por violencia política al activista Miguel Meza, quien expuso sus presuntos vínculos con el crimen organizado durante las campañas judiciales.

El propio Meza, abogado e integrante de la organización civil Defensorxs, informó este martes que la denuncia fue interpuesta ante el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEECH), organismo que además compartió con Delgado sus datos personales.

“Lo más preocupante: el IEECH no solo inició una investigación de más de 800 páginas en mi contra. También solicitó a Meta, al SAT y a mi compañía telefónica que entregaran mis datos personales”, denunció.

Según el activista, aunque el SAT y su empresa de telefonía se negaron a proporcionar información, Meta sí entregó sus datos, los cuales habrían sido compartidos incluso con la exabogada del capo sinaloense.

Meza también acusó que Delgado denunció por los mismos motivos a directores de 14 medios de comunicación, además de que su caso es defendido por cuatro abogadas del Instituto de la Defensoría Pública del propio IEECH, lo que implicaría un uso de recursos públicos a su favor.

Desde Defensorxs, organización dedicada a vigilar las candidaturas judiciales, Meza calificó a Delgado como una candidata “altamente riesgosa”, al recordar su historial como defensora de Guzmán, su participación en el documental Los narcoabogados detrás de los cárteles, y su cercanía con la familia del capo, a quienes acompañó durante su juicio en Estados Unidos.

Delgado, quien ha declarado públicamente que el Chapo era inocente y víctima de una “persecución mediática”, fue electa en junio pasado con 23 mil 605 votos como jueza penal de enjuiciamiento del Distrito 5 en Ciudad Juárez, cargo que asumirá en septiembre.

La elección de Delgado ocurrió en el marco del primer proceso nacional en que los ciudadanos votaron para elegir a jueces y magistrados, resultado de la reforma judicial impulsada este año y criticada por organizaciones y organismos internacionales por la falta de filtros en las candidaturas.

