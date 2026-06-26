Exdirector de Pemex es señalado por presunta agresión doméstica

La denunciante pidió auxilio a la presidenta Claudia Sheinbaum para que se tomen medidas de protección tanto para ella como para sus hijos

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Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos, fue señalado públicamente por presunta violencia doméstica luego de la difusión de videos en redes sociales y de un mensaje de auxilio atribuido a su pareja, María Felicia Jiménez, dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum.

El caso generó repercusión nacional debido a que involucra a un exalto funcionario del sector energético mexicano, quien actualmente encabeza el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias.

Videos exhiben presunta agresión dentro de un domicilio

De acuerdo con la información difundida, una de las grabaciones habría sido registrada el 15 de marzo de 2026 mediante una cámara de vigilancia y muestra una discusión dentro de lo que presuntamente sería el domicilio de la pareja.

En el video, de cuatro minutos y cuarenta segundos, se observa a María Felicia Jiménez intentando proteger un maletín verde mientras sostiene una discusión con Rodríguez Padilla, aunque el audio no está disponible en la versión publicada.

En distintos momentos de la grabación, la mujer es golpeada en el rostro, jalada del cabello y sometida contra el suelo por el funcionario, quien en ese momento todavía se desempeñaba como director general de Pemex.

María Felicia Jiménez pide protección para ella y sus hijos

De forma paralela a la difusión de los videos, Jiménez publicó un mensaje en el que denunció la violencia que asegura haber sufrido cuando Rodríguez Padilla encabezaba la empresa petrolera del Estado.

“En su casa, un alto mando del gobierno actual le pega a su esposa. Romper el silencio era quedarme sin trabajo, sin dinero, sin tener dónde vivir y quitarme a mis hijos por el simple hecho de su cercanía a las altas esferas de la presidencia”, escribió.

En el mismo mensaje, la denunciante pidió auxilio a la presidenta Claudia Sheinbaum para que se tomen medidas de protección tanto para ella como para sus hijos.

“Todo lo que me pueda pasar a mí o a mis hijos es culpa de Víctor Rodríguez Padilla”, advirtió Jiménez, de nacionalidad cubana.

Sheinbaum ofrece apoyo y llama a presentar denuncia

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este viernes que a Jiménez se le proporcionará ayuda institucional y señaló que, si la víctima desea presentar una denuncia formal, puede hacerlo ante las autoridades correspondientes.

El caso ocurre en medio de una creciente exigencia pública para que se investiguen las acusaciones conforme a derecho y se garanticen medidas de protección para la presunta víctima y su familia.

El 15 de marzo, fecha en la que presuntamente fue grabado uno de los videos, Víctor Rodríguez Padilla aún se desempeñaba como director de Pemex, cargo que ocupó durante dieciocho meses en la administración federal.

Rodríguez Padilla fue removido de la petrolera en mayo, en un contexto de reestructuración financiera de la empresa pública, y posteriormente sustituido por Juan Carlos Carpio Fragoso.

Hasta el momento no se ha informado públicamente sobre una imputación penal formal contra el exdirector de Pemex, mientras el caso continúa bajo atención pública por la gravedad de las acusaciones y el perfil del funcionario señalado.