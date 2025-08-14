Cerrar X
Nacional

Confirma Presidencia captura de exdirector de Pemex en EUA

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Carlos Treviño Medina, exdirector de Pemex acusado de corrupción y vinculado al caso Odebrecht, fue detenido en EUA

  • 14
  • Agosto
    2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este jueves que Carlos Treviño Medina, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue detenido en Estados Unidos y será deportado a México en los próximos días para enfrentar un proceso judicial por delitos relacionados con corrupción.

“Ayer se detuvo a un exdirector de Pemex, que era parte de las alertas que existían y es bueno, lo van a deportar y será juzgado en México por temas de corrupción”, dijo la mandataria en su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum detalló que la captura responde a una solicitud de extradición emitida hace varios años.

“Es una solicitud de extradición que había desde hace como cinco años más o menos. Finalmente se encuentra y va a ser deportado en los próximos días, y tiene que llevar su juicio en México”, puntualizó.

La presidenta señaló que el exfuncionario está acusado de recibir sobornos en el caso Odebrecht, entre otras irregularidades.

Treviño Medina dirigió Pemex entre 2017 y 2018 y fue capturado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Actualmente permanece en una instalación migratoria de EUA en espera de su deportación.

Las investigaciones señalan que habría recibido un soborno de cuatro millones de pesos por gestiones para mantener el convenio de la Planta de Etileno XXI, firmado en 2010 con Braskem, filial de Odebrecht.

Cabe mencionar que la denuncia contra Treviño fue presentada por Emilio Lozoya Austin, también exdirector de Pemex, quien enfrenta procesos judiciales por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

Por su parte, las autoridades mexicanas imputan a Treviño los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El exfuncionario salió de México en septiembre de 2021 rumbo a Texas, y en noviembre de ese año la Interpol emitió una ficha roja para su localización y captura, según informó la agencia EFE.

 

 

 


