Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_01_20_T084251_324_491f05e83b
Nacional

Garduño asume nuevo cargo en la SEP tras dejar Migración

Francisco Garduño, exdirector del INM, fue nombrado por Claudia Sheinbaum como titular de Centros de Formación para el Trabajo de la SEP

  • 20
  • Enero
    2026

Francisco Garduño Yáñez, extitular del Instituto Nacional de Migración (INM), fue nombrado como nuevo director general de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), por designación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Nuevo encargo en la SEP

El nombramiento fue dado a conocer por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, a través de redes sociales, donde compartió imágenes de una reunión sostenida con Garduño en las instalaciones de la dependencia federal.

En su mensaje, Delgado destacó la experiencia del funcionario y aseguró que su participación será clave para la reforma de la educación media superior que impulsa el actual gobierno.

Trayectoria en Migración

Garduño Yáñez estuvo al frente del INM desde junio de 2019 hasta mayo de 2024. Su gestión estuvo marcada por el incendio ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en marzo de 2023, tragedia que dejó un saldo de 40 migrantes fallecidos.

Tras los hechos, el entonces titular del INM ofreció una disculpa pública por lo sucedido, en medio de investigaciones y críticas a la política migratoria y a las condiciones de detención.

G_E0qKyXYAAMTfo.jfif

Mario Delgado subrayó que el nuevo director general de Centros de Formación para el Trabajo contribuirá a la implementación del Bachillerato Nacional, así como a la actualización de la oferta educativa en educación superior.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26021245789390_29222ae10d
Sabalenka, Gauff y Alcaraz avanzan a tercera ronda en Australia
EH_UNA_FOTO_2026_01_20_T152456_360_8d9c9206b9
Acusa Ruta 405 robo de camión; Fiscalía niega que haya denuncia
deportes_jeff_hafley_e9b55561d9
Jeff Hafley deja a los Packers y es nuevo head coach de Miami
publicidad

Últimas Noticias

revelan_nl_menos_delitos_promedio_nacional_3280253bdc
Tiene Nuevo León índice delictivo por debajo de la media nacional
GOC_3_PY_1_X0_AEYZUY_1_0fec0cc16a
Por qué Taylor Swift merece estar en el Salón de los Compositores
EH_FALLECIMIENTO_13_f690d13e5d
Muere la princesa Désirée de Suecia a los 87 años
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_golfo_a8846de80f
Ofrecerá Tren del Golfo servicio para el transporte urbano
Muere_mujer_caida_plaza_comercial_San_Pedro_aead6d9605
Muere adulta mayor por caída en plaza comercial de San Pedro
Pronostican_lluvias_por_ingreso_del_frente_frio_numero_30_64b8c85042
Pronostican lluvias por ingreso del frente frío número 30
publicidad
×