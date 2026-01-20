Garduño asume nuevo cargo en la SEP tras dejar Migración

Francisco Garduño Yáñez, extitular del Instituto Nacional de Migración (INM), fue nombrado como nuevo director general de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), por designación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Nuevo encargo en la SEP

El nombramiento fue dado a conocer por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, a través de redes sociales, donde compartió imágenes de una reunión sostenida con Garduño en las instalaciones de la dependencia federal.

Me dio mucho gusto reunirme con Francisco Garduño que ha sido nombrado por parte de la presidenta, @Claudiashein, como Director General de Centros de Formación para el Trabajo.



Francisco Garduño es un funcionario ejemplar y su participación en estos centros será fundamental… pic.twitter.com/jneZ6PzCwk — Mario Delgado (@mario_delgado) January 20, 2026

En su mensaje, Delgado destacó la experiencia del funcionario y aseguró que su participación será clave para la reforma de la educación media superior que impulsa el actual gobierno.

Trayectoria en Migración

Garduño Yáñez estuvo al frente del INM desde junio de 2019 hasta mayo de 2024. Su gestión estuvo marcada por el incendio ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en marzo de 2023, tragedia que dejó un saldo de 40 migrantes fallecidos.

Tras los hechos, el entonces titular del INM ofreció una disculpa pública por lo sucedido, en medio de investigaciones y críticas a la política migratoria y a las condiciones de detención.

Mario Delgado subrayó que el nuevo director general de Centros de Formación para el Trabajo contribuirá a la implementación del Bachillerato Nacional, así como a la actualización de la oferta educativa en educación superior.

