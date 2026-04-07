Exhiben gasolinera de Torreón por sus precios elevados

Coahuila volvió a colocarse entre las entidades con los precios más altos de gasolina en el país, luego de que una estación ubicada en Torreón apareciera en el listado nacional de “precios caros” del programa federal “Quién es Quién en los Combustibles”.

Se trata de una gasolinera de la marca Shell, ubicada en el bulevar Rodríguez Triana, donde el litro de gasolina regular se comercializa en $24.47 pesos, con un margen de ganancia de $2.16 pesos, de acuerdo con el reporte más reciente presentado por autoridades federales.

El señalamiento ocurre en un contexto en el que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el regreso de la estrategia de exhibición directa mediante lonas en estaciones de servicio, con el objetivo de evidenciar a aquellas que vendan por encima de los $24 pesos por litro o registren márgenes elevados.

La medida no implica un control oficial de precios, sino una estrategia de presión pública que busca influir en el mercado a través de la exposición directa ante los consumidores, retomando mecanismos utilizados anteriormente por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

En los reportes más recientes, diversas estaciones en el país han alcanzado precios cercanos a los $25 pesos por litro, con márgenes superiores a los $2 pesos, lo que las ubica dentro del rango de “precios caros” identificado por la autoridad.

En el caso de Coahuila, la inclusión de esta estación en Torreón confirma una tendencia sostenida de precios elevados en la región, lo que podría derivar en una mayor vigilancia y eventual colocación de lonas como parte de la nueva estrategia federal.

El Gobierno federal ha insistido en que no existe justificación para mantener precios por encima de los $24 pesos en la gasolina regular, por lo que la reactivación de estas medidas busca contener incrementos sin recurrir a controles regulatorios directos, apostando nuevamente por la presión reputacional sobre los concesionarios.

Comentarios