Exhibirá Sheinbaum cronología del 'Mayo' Zamabada

El gobierno federal presentará detalles del traslado de Ismael Zambada a Estados Unidos y actuación de agencias estadounidenses

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que este martes el gobierno federal presentará una cronología sobre la extracción de Ismael “El Mayo” Zambada hacia Estados Unidos, luego de que un reportaje reveló que el FBI habría utilizado un avión de esa agencia para trasladar al narcotraficante desde Culiacán, Sinaloa, hasta Nuevo México el 25 de julio de 2024.

Adelantó que la exposición incluirá la información que recibió México en ese momento, así como la documentación intercambiada con las autoridades estadounidenses, con el propósito de esclarecer la actuación de agencias de ese país en territorio nacional.

Subrayó que, aunque Zambada enfrenta órdenes de aprehensión y nadie pretende defenderlo, el combate a la delincuencia organizada no puede justificar acciones que vulneren la soberanía de México.

“La lucha contra la delincuencia organizada no puede justificar por ningún motivo la injerencia o la intervención”, afirmó al insistir en que la cooperación bilateral en materia de seguridad debe mantenerse bajo el principio de colaboración sin subordinación.

Sheinbaum explicó que antes de presentar la información sostuvo reuniones con autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Consejería Jurídica de la Presidencia y la Fiscalía General de la República para revisar los antecedentes del caso y establecer una cronología de los hechos.

La presidenta señaló que también se analizarán las declaraciones realizadas en su momento por el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien aseguró que el gobierno estadounidense no participó en la captura y traslado del cofundador del cártel de Sinaloa, versión que, dijo, difiere de la información que ha surgido posteriormente.

Consideró necesario esclarecer las circunstancias de la operación y la actuación de las autoridades estadounidenses, al señalar que el tema tiene implicaciones para la soberanía nacional y para la relación bilateral entre ambos países.

Añadió que también abordará la aparente contradicción entre la decisión de Estados Unidos de catalogar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y, al mismo tiempo, brindar protección a algunos de sus integrantes detenidos en ese país.

El caso volvió a cobrar relevancia luego de que la semana pasada el FBI entregó al Museo del Aire War Eagles, en Santa Teresa, Nuevo México, la aeronave en la que fue trasladado Zambada desde México a territorio estadounidense, hecho que reavivó el debate sobre la participación de agencias estadounidenses en esa operación.