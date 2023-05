Esto es lo que se avecina en el festival de Cannes

En el festival de Cannes, Harrison Ford presentará lo nuevo de Indiana Jones, aunque es un filme que se exhibirá fuera de competencia.

Desde la nueva Indiana Jones, con Harrison Ford a la cabeza, a lo último de Martin Scorsese, Wes Anderson o Pedro Almodóvar -en formato corto-, Cannes se convertirá desde el martes en el centro mundial del cine durante las casi dos semanas que dura la próxima edición de su festival de cine.

En su 76 edición, que se celebrará hasta el 27 de mayo, hay tantos focos de atención que es necesario seleccionar los más importantes o atractivos. Sin olvidar la Palma de Oro de honor que se entregará a Michael Douglas en la gala de apertura del festival.

Como es habitual, los títulos más esperados se proyectarán en los diversos apartados no competitivos. Indiana Jones, es una de las sagas más populares del cine y hace ya 15 años de la última entrega (The Kingdom of the Crystal Skull), que se estrenó precisamente en Cannes.

Harrison Ford, a sus 80 años, se mete de nuevo en la piel del arqueólogo en The Dial of Destiny, acompañado de Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas o Mads Mikkelsen.

Uno de los grandes maestros del cine y de la misma edad que Ford, Martin Scorsese, sigue desplegando una extraordinaria actividad y llega a Cannes con Killers of the Flower Moon, con dos de sus actores favoritos, Robert De Niro y Leonardo DiCaprio, en una película que dura tres horas y media.

Por otra parte Pedro Almodóvar presenta en Cannes, en una sesión especial, su segundo cortometraje en inglés, Strange Way of Life, una historia de dos cowboys interpretados nada menos que por Pedro Pascal y Ethan Hawke.