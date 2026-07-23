México exige investigar muerte de migrante por ICE en Florida

El Gobierno de México solicitó una investigación exhaustiva sobre la muerte de Juan Jairo Coronilla Durán, migrante originario de Guanajuato

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El Gobierno de México solicitó a las autoridades de Florida una investigación exhaustiva para esclarecer la muerte de un migrante mexicano ocurrida el pasado 14 de julio durante un operativo del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en San Agustín.

A través de un comunicado, el Consulado de México en Orlando informó que pidió a la Patrulla de Carreteras de Florida (Florida Highway Patrol) determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.

“Asimismo, se mantienen gestiones diplomáticas con las autoridades estadounidenses para dar seguimiento al caso y expresar la preocupación del Gobierno de México por circunstancias relacionadas con los procedimientos de detención y arresto que, en diversos casos, han derivado en consecuencias lamentables”, señaló la representación diplomática.

Identifican a la víctima como originario de Guanajuato

Aunque el Consulado no reveló inicialmente la identidad del fallecido, autoridades de Guanajuato confirmaron que se trata de Juan Jairo Coronilla Durán, de 28 años, originario del municipio de San Luis de la Paz.

Coronilla Durán era padre de dos hijos y se encontraba recientemente en territorio estadounidense.

Su esposa, Jessica Alamilla, viajó a Florida para solicitar apoyo en los trámites necesarios para la repatriación del cuerpo.

“Él tenía una visa de turista, tenía poco, tenía tres semanas (en Estados Unidos), aquí en Florida tenía dos días”, declaró a medios locales tras llegar a Orlando.

Hasta ahora, las autoridades mexicanas y estadounidenses no han aclarado oficialmente cuál era la situación migratoria del mexicano al momento de los hechos.

De acuerdo con la información disponible, Juan Jairo Coronilla falleció después de ser embestido por un camión cuando intentaba huir a pie de agentes migratorios durante un operativo realizado por autoridades federales estadounidenses.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que tanto la Patrulla de Carreteras de Florida como la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) mantienen abiertas las investigaciones sobre el incidente.

Por su parte, las autoridades no han dado a conocer detalles adicionales sobre las circunstancias que derivaron en la persecución ni sobre las acciones previas al accidente.