Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
pipa_edomex_a88cfd1fbd
Nacional

Explota pipa de gas en carretera México-Querétaro

Una pipa que era remolcada explotó tras chocar contra una valla en los límites del Edomex; Capufe reportó afectaciones por las maniobras de atención

  • 13
  • Enero
    2026

Una pipa de gas que era remolcada explotó la noche de este martes después de que impactara contra una valla de contención a la altura del kilómetro 80 de la carretera México-Querétaro, en los límites del Estado de México.

Mediante sus redes sociales, Caminos y Puentes Federales (Capufe) informaron sobre el percance, indicando sobre las afectaciones debido a las labores de atención en el lugar.

Hasta el momento se desconoce la cantidad de personas heridas o fallecidas en la explosión.

Videos compartidos en redes sociales muestran el momento después de la explosión.

Además, usuarios también informaron que el tránsito se encuentra totalmente detenido en la zona.

Por su parte, la Guardia Nacional informó del cierre de ambos sentidos de la vialidad, y pidió a los conductores seguir las indicaciones de las autoridades.

‘Carambola’ habría provocado explosión

De acuerdo al medio Quadratín, un choque múltiple habría ocasionado la explosión.

Esta "carambola" provocó el incendio y posteriormente la explosión de la pipa.

Esta nueva explosión de una pipa remolcada ocurre apenas cuatro meses después de que una pipa de gas explotara en Iztapalapa, siniestro que dejó 32 fallecidos.

Información en desarrollo…


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

inter_trump_groenlandia_e028276c75
Compra de Groenlandia por EUA podría costar 700,000 mdd, dice NBC
Trump_Delcy_persona_fantastica_77b98e7033
Trump califica a Delcy Rodríguez como una 'persona fantástica'
delcy_rodriguez_presidenta_2026_68da9a62c7
Proceso de liberación de prisioneros continuará en Venezuela
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_14_at_5_29_55_PM_79b7eaec4a
Fortalece Pemex su compromiso con la responsabilidad social
Whats_App_Image_2026_01_14_at_6_21_18_PM_5c2885ab88
Exhorta a regular el uso de Inteligencia Artificial en México
fsas_a8ab24592a
Maestros Jubilados piden partida presupuestal para liquidar deuda
publicidad

Más Vistas

Cambio_propietario_digital_Nuevo_Leon_5691b7729f
Cambio de propietario de auto será 100% en línea en 2026
nl_samuel_metro_5ed7ffa7d2
Supervisa gobernador estaciones de L4 y L6 del Metro
EH_DOS_FOTOS_2026_01_13_T141205_816_6a06833bee
Sufre fracturas mujer al caer en plaza comercial de San Pedro
publicidad
×