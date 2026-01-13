Explota pipa de gas en carretera México-Querétaro

Una pipa de gas que era remolcada explotó la noche de este martes después de que impactara contra una valla de contención a la altura del kilómetro 80 de la carretera México-Querétaro, en los límites del Estado de México.

Mediante sus redes sociales, Caminos y Puentes Federales (Capufe) informaron sobre el percance, indicando sobre las afectaciones debido a las labores de atención en el lugar.

Hasta el momento se desconoce la cantidad de personas heridas o fallecidas en la explosión.

Videos compartidos en redes sociales muestran el momento después de la explosión.

Además, usuarios también informaron que el tránsito se encuentra totalmente detenido en la zona.

Por su parte, la Guardia Nacional informó del cierre de ambos sentidos de la vialidad, y pidió a los conductores seguir las indicaciones de las autoridades.

#ÚLTIMAHORA🚨I Explota pipa de gas LP en la autopista México-Querétaro, en los límites de Tepeji del Rio y Jilotepec, #EdoMex.



🔴De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió tras un choque múltiple, lo que provocó un incendio de gran magnitud y posteriormente la… pic.twitter.com/k0Bwec4at7 — Josue Aguilar (@josuealeexis) January 14, 2026

‘Carambola’ habría provocado explosión

De acuerdo al medio Quadratín, un choque múltiple habría ocasionado la explosión.

Esta "carambola" provocó el incendio y posteriormente la explosión de la pipa.

Esta nueva explosión de una pipa remolcada ocurre apenas cuatro meses después de que una pipa de gas explotara en Iztapalapa, siniestro que dejó 32 fallecidos.

Información en desarrollo…

