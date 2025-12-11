Podcast
Nacional

Explota taxi con pirotecnia en la México–Toluca deja tres heridos

El siniestro desató un incendio y movilizó a equipos de emergencia en Lerma, además de causar cierres viales y tráfico intenso.

  • 11
  • Diciembre
    2025

Una fuerte movilización de equipos de emergencia se registró en Lerma tras el incendio de un vehículo que circulaba por los carriles laterales de la carretera México–Toluca. El incidente ocurrió a la altura de Plazas Outlet, donde un taxi terminó envuelto en llamas luego de la explosión de pirotecnia almacenada en su interior.

De acuerdo con reportes preliminares del C5 Estado de México, el fuego se generó de manera repentina, provocando alarma entre conductores y comerciantes de la zona. Las primeras unidades en arribar confirmaron que el estallido causó un incendio de gran magnitud y dejó al menos a tres personas lesionadas.

¿Qué provocó la explosión del taxi en Lerma?

Según autoridades estatales, la presencia de material pirotécnico dentro del vehículo aceleró la propagación de las llamas. Testigos indicaron que el estallido fue instantáneo y que la columna de humo se observó desde distintos puntos del corredor industrial y comercial del municipio.

Los elementos de emergencia trabajaron durante varios minutos para evitar que el fuego se extendiera hacia otros autos o estructuras cercanas. La intensidad del siniestro obligó a cerrar la lateral de la vialidad, generando tráfico lento y complicaciones para los automovilistas.

VIDEO taxi explota en la México Toluca e incendio deja tres lesionados (1).jpg

Explosión en la México-Toluca afecta la vialidad

Policías municipales y estatales acordonaron el área para permitir el trabajo de las corporaciones de rescate. En la zona laboraron equipos de Protección Civil, bomberos y paramédicos, quienes brindaron atención inmediata a las personas afectadas y realizaron traslados médicos cuando fue necesario.

Las autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones y considerar rutas alternas debido a la presencia de unidades oficiales. Además, señalaron que la circulación se mantendría reducida hasta completar las maniobras de seguridad y el retiro de los restos del vehículo.

Recomendaciones y seguimiento oficial del incidente

A través de sus canales oficiales, el C5 Edomex informó que continúa monitoreando la situación y recopila información para determinar el origen exacto de la pirotecnia transportada. También reiteró el llamado a evitar el traslado de estos productos sin medidas adecuadas, sobre todo en temporada decembrina.

La explosión generó inquietud entre habitantes de Lerma y entre quienes recorren diariamente la México–Toluca, una de las vialidades más transitadas del Valle de Toluca. Autoridades destacaron la importancia de mantener protocolos de seguridad ante el incremento del uso de pirotecnia durante estas fechas.

Mientras los cuerpos de emergencia concluyen las evaluaciones de riesgo, el cierre parcial de la vía permanece activo. Se espera que la circulación vuelva a la normalidad una vez que se retire el vehículo siniestrado y se verifique que no existen nuevos peligros en la zona.


Comentarios

Etiquetas:
