Extienden audiencia contra Ruffo por huachicol fiscal

La diligencia para definir si es vinculado a proceso junto con siete coacusados supera las 24 horas; la defensa busca desacreditar las pruebas de la FGR

La audiencia para determinar si el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y siete coacusados son vinculados a proceso por su presunta participación en una red de huachicol fiscal superó las 24 horas de duración. La diligencia, correspondiente a la causa penal 253/2026, inició la tarde del martes 21 de julio mediante videoconferencia y continuó este miércoles con la exposición de argumentos de la defensa y del Ministerio Público.

La audiencia es encabezada por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega en el Centro de Justicia Penal Federal del penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. Durante la jornada, los abogados defensores presentaron sus argumentos para intentar desacreditar los cerca de 100 datos de prueba aportados por la Fiscalía General de la República (FGR), relacionados con los delitos de delincuencia organizada y operaciones vinculadas con hidrocarburos.

La diligencia tuvo dos recesos: el primero ocurrió durante la madrugada del jueves, luego de más de nueve horas de sesión, y permitió que los imputados regresaran al área de observación del penal para descansar. De acuerdo con fuentes penitenciarias, los acusados aún permanecen en el Centro de Observación y Clasificación y serán asignados a módulos del penal en caso de que se determine su vinculación a proceso.

La audiencia continuó durante la tarde y noche del miércoles, con pausas adicionales, y se prevé que la jueza resuelva en las próximas horas si existen elementos suficientes para iniciar formalmente el proceso penal contra Ruffo Appel y los demás imputados.