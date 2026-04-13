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Cemex fortalece su portafolio con concreto antihumedad

El concreto tiene propiedades de repelencia al agua que limitan el ingreso de humedad y extienden la vida útil de los elementos constructivos

  • 13
  • Abril
    2026

Cemex amplía su oferta de soluciones para la construcción con concreto antihumedad, una innovación diseñada para atender uno de los retos más frecuentes en las edificaciones: la presencia de humedad y los problemas que conlleva.

En México, una gran parte de las construcciones presenta afectaciones relacionadas con humedad, lo que incide en el desempeño de las estructuras y en las condiciones de habitabilidad. Ante este panorama, la compañía desarrolló una fórmula con propiedades de repelencia al agua que limita el ingreso de humedad y extiende la vida útil de los elementos constructivos.

“En Cemex desarrollamos un concreto antihumedad que integra la protección contra la humedad desde su composición, lo que permite ofrecer una solución más eficiente y consistente en obra. Este avance responde a la necesidad de contar con materiales que contribuyan a mejorar la calidad de las edificaciones en México”, señaló Yuri De los Santos, Vicepresidente de Concreto y Construcción de Cemex México.

Una de las principales características del concreto antihumedad es que la propiedad de repelencia se encuentra presente en todo el elemento de concreto no solamente en la superficie, lo que contribuye a mantener el efecto “antihumedad” con el paso del tiempo.

El concreto antihumedad también ayuda a preservar la apariencia de las superficies al reducir la presencia de manchas, salitre y deterioro visible asociado a la presencia de humedad. Con ello, ofrece una combinación de desempeño técnico y valor estético para distintos tipos de proyectos.

Su desempeño depende del diseño y correcta ejecución en obra, y no sustituye sistemas de impermeabilización cuando éstos son requeridos por el proyecto.

Este desarrollo responde a la evolución del portafolio de Cemex hacia soluciones con beneficios integrados, alineadas con las necesidades de profesionales de la construcción que buscan eficiencia, y un mayor desempeño en la ejecución de sus proyectos.

A 120 años de su fundación, Cemex reafirma su compromiso de construir confianza mediante innovación constante y soluciones que elevan la calidad y el desempeño de la construcción en México. Para conocer más, por favor visite el sitio web de Cemex México: https://www.cemexmexico.com.

 


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