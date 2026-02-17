Extienden Fase I de contingencia ambiental en Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó este martes que la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

A través de redes sociales, la CAME dio a conocer la ampliación de esta medida ambiental, debido a que los niveles de contaminación continúan en altos niveles.

Se mantiene la Fase I de Contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM



Dicha medida cuenta con el objetivo de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes.

Aplican doble 'No Circulan' por contingencia ambiental

Esta medida provocó que la circulación se viera afectada, debido a que se determinó que se aplicaría un doble "Hoy no Circulan".

Recomendaciones para la ciudadanía

La Comisión Ambiental de la Megalópolis brindó diversas recomendaciones a la ciudadanía mientras se mantengan estos niveles de contaminación en el ambiente:

Evitar exponerse al medio ambiente durante los picos de contaminación (entre 13:00 y 19:00 horas)

durante los picos de contaminación (entre 13:00 y 19:00 horas) Evitar hacer actividades cívicas , culturales y de recreo , así como evitar hacer ejercicio al aire libre

, y de , así como evitar hacer ejercicio al aire libre Suspender cualquier actividad al aire libre , organizada por instituciones públicas o privadas

, organizada por instituciones públicas o privadas Se recomienda posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos

los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos No fumar

Mantenerse informados a través de las cuentes oficiales

a través de las cuentes oficiales Evitar el uso de aromatizantes , aerosoles , pinturas , impermeabilizantes o productos que contengan solventes

, , , o productos que contengan Reducir el uso de combustibles en casa

