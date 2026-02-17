Extienden Fase I de contingencia ambiental en Valle de México
Dicha medida cuenta con el objetivo de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud.
La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó este martes que la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.
A través de redes sociales, la CAME dio a conocer la ampliación de esta medida ambiental, debido a que los niveles de contaminación continúan en altos niveles.
Se mantiene la Fase I de Contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 17, 2026
Dicha medida cuenta con el objetivo de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes.
Aplican doble 'No Circulan' por contingencia ambiental
Esta medida provocó que la circulación se viera afectada, debido a que se determinó que se aplicaría un doble "Hoy no Circulan".
Conoce las restricciones a la circulación para este martes 17 de febrero de 2026. pic.twitter.com/2ih3aSgt1s— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 17, 2026
Recomendaciones para la ciudadanía
La Comisión Ambiental de la Megalópolis brindó diversas recomendaciones a la ciudadanía mientras se mantengan estos niveles de contaminación en el ambiente:
- Evitar exponerse al medio ambiente durante los picos de contaminación (entre 13:00 y 19:00 horas)
- Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre
- Suspender cualquier actividad al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas
- Se recomienda posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos
- No fumar
- Mantenerse informados a través de las cuentes oficiales
- Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes
- Reducir el uso de combustibles en casa
