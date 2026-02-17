Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
contingencia_mexico_fase1_b3e80785a7
Nacional

Extienden Fase I de contingencia ambiental en Valle de México

Dicha medida cuenta con el objetivo de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud.

  • 17
  • Febrero
    2026

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó este martes que la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

A través de redes sociales, la CAME dio a conocer la ampliación de esta medida ambiental, debido a que los niveles de contaminación continúan en altos niveles.

Dicha medida cuenta con el objetivo de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes.

Aplican doble 'No Circulan' por contingencia ambiental

Esta medida provocó que la circulación se viera afectada, debido a que se determinó que se aplicaría un doble "Hoy no Circulan". 

Recomendaciones para la ciudadanía

La Comisión Ambiental de la Megalópolis brindó diversas recomendaciones a la ciudadanía mientras se mantengan estos niveles de contaminación en el ambiente: 

  • Evitar exponerse al medio ambiente durante los picos de contaminación (entre 13:00 y 19:00 horas)
  • Evitar hacer actividades cívicasculturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre
  • Suspender cualquier actividad al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas
  • Se recomienda posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos
  • No fumar 
  • Mantenerse informados a través de las cuentes oficiales
  • Evitar el uso de aromatizantesaerosolespinturasimpermeabilizantes o productos que contengan solventes
  • Reducir el uso de combustibles en casa

 

 

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

fuga_aguas_negras_accidentes_abde409205
Fuga de aguas negras provoca accidentes en colonia Benito Juárez
IMG_8351_ad5119f04d
Analizan reabrir presa Palo Blanco pese a cocodrilos
Contingencia_1_de_enero_Cdmx_c85cb97747
Mantienen Fase I de contingencia ambiental en Valle de México
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_3_c3204eb2bf
Senadores de EUA buscan impulsar sanciones contra Rusia
image_8cb20add1f
Acuden a la Basílica de Guadalupe por Miércoles de Ceniza
IMG_7795_ce6ad7beba
Proponen controles financieros en sociedades escolares
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_16_at_1_49_32_AM_0090e2e4aa
Tres firmas van por AHMSA en su subasta del 27 de febrero
samuel_garcia_urge_aeropuerto_monterrey_dd84066649
Urge Samuel García terminar obras del Aeropuerto de Monterrey
Whats_App_Image_2026_02_17_at_1_01_13_AM_18fcae7c50
Miércoles de Ceniza: origen y significado del ritual católico
publicidad
×