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Tamaulipas

Futbolista se desvanece y fallece tras partido en Reynosa

Personas presentes solicitaron apoyo médico, pero ante la demora de una ambulancia decidieron trasladarlo por sus propios medios

  • 23
  • Mayo
    2026

Una tarde deportiva terminó en tragedia en una cancha de futbol de la colonia Longoria, en Reynosa, luego de que un jugador identificado como Lorenzo “N”, de 45 años, se desvaneciera mientras disputaba un partido bajo las altas temperaturas registradas en la región.

Los hechos ocurrieron en las instalaciones conocidas como “La Bombonera”, donde, de acuerdo con testigos, el encuentro transcurría con normalidad hasta que el futbolista comenzó a presentar signos de agotamiento extremo y cayó inconsciente frente a sus compañeros.

Personas presentes intentaron auxiliarlo de inmediato y solicitaron apoyo médico, pero ante la demora de una ambulancia decidieron trasladarlo por sus propios medios al Hospital del IMSS número 15.

Sin embargo, al llegar al nosocomio, médicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Consternación en la comunidad deportiva

La situación generó consternación entre familiares, amigos y miembros de la comunidad deportiva, quienes lamentaron lo ocurrido y recordaron la importancia de extremar precauciones durante actividades físicas bajo temperaturas extremas.

Autoridades y ciudadanos insistieron en la necesidad de actuar con rapidez ante emergencias médicas y reforzar medidas preventivas durante esta temporada de intenso calor en Reynosa.


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