Fallece Javier Coello Trejo, 'El Fiscal de Hierro', a los 77 años

Javier Coello Trejo, mejor conocido como "El Fiscal de Hierro" perdió la vida este domingo, a los 77 años de edad.

Familiares informaron que el exsubprocurador de la República durante el sexenio de José López Portillo permaneció hospitalizado en la Ciudad de México por complicaciones de salud.

Distintas personalidades de los medios de comunicación enviaron su pésame a la familia del fiscal, donde reconocieron su trabajo durante su tiempo activo como servidor público de México.

Envío a toda la familia de mi lic, Coello Trejo @coellotrejomx mi más sentido pésame. Hombre honorable de una pieza. Fiscal De Hierro. Quién vivió honrando las enseñanzas de su padre: “primero muerto que indigno” descanse en paz.

Lo vamos a extrañar. pic.twitter.com/racJoGvqCw — Lourdes mendoza (@lumendoz) May 24, 2026

Entre las personalidades que lamentaron su muerte, se encuentra el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, quien lamentó profundamente el deceso de Coello Trejo.

Lamento profundamente el deceso del señor Javier Coello Trejo y deseo a familiares y seres queridos una pronta resignación.



Descanse en paz. pic.twitter.com/kz42G33aTm — Mauricio Kuri (@makugo) May 24, 2026

Por su parte, el dirigente del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, también expresó su solidaridad a su familia, al reconocer la amplia trayectoria del procurador.

Lamento profundamente el fallecimiento de Javier Coello Trejo, abogado y servidor público con una amplia trayectoria en la procuración de justicia.



A su familia, amigos y colegas les expreso mi solidaridad en este momento difícil. Reciban un abrazo fraterno. Descanse en paz. pic.twitter.com/29r2a36fJo — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) May 24, 2026

¿Quién fue Javier Coello Trejo, "El fiscal de hierro"?

Javier Coello Trejo nació el 22 de octubre de 1948 en la Ciudad de México y estudió Derecho. Entró a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en los años 70 como agente del Ministerio Público Federal.

Entre los cargos más importantes que ocupó, se destacó como Secretario de Gobierno de Chiapas, subprocurador General de la República, encargado de la lucha contra el narcotráfico y procurador Federal del Consumidor (PROFECO).

Su apodo “El Fiscal de Hierro” por la imagen de dureza, disciplina y mano firme que proyectó durante su carrera en la entonces Procuraduría General de la República.

Según el propio Javier Coello Trejo, el apodo se lo puso el expresidente José López Portillo, porque “no le temblaba la mano” para aplicar la ley, incluso contra funcionarios poderosos, empresarios y figuras ligadas al narcotráfico tales como:

Amado Carrillo Fuentes

Joaquín 'El Chapo' Guzmán

Joaquín Hernández Galicia

Aunque su vida estuvo rodeada de diversas controversias, muchos políticos consideran que fue un abogado con un alto conocimiento y que ganó notoriedad por representar a personajes vinculados con investigaciones de corrupción, como el caso de Emilio Lozoya Austin.

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