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Fallece Javier Coello Trejo, 'El Fiscal de Hierro', a los 77 años

Entre las personalidades que lamentaron su muerte se encuentra el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, quien lamentó profundamente el deceso de Coello Trejo

  • 24
  • Mayo
    2026

Javier Coello Trejo, mejor conocido como "El Fiscal de Hierro" perdió la vida este domingo, a los 77 años de edad.

Familiares informaron que el exsubprocurador de la República durante el sexenio de José López Portillo permaneció hospitalizado en la Ciudad de México por complicaciones de salud.

Distintas personalidades de los medios de comunicación enviaron su pésame a la familia del fiscal, donde reconocieron su trabajo durante su tiempo activo como servidor público de México.

Entre las personalidades que lamentaron su muerte, se encuentra el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, quien lamentó profundamente el deceso de Coello Trejo.

Por su parte, el dirigente del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, también expresó su solidaridad a su familia, al reconocer la amplia trayectoria del procurador.

¿Quién fue Javier Coello Trejo, "El fiscal de hierro"?

Javier Coello Trejo nació el 22 de octubre de 1948 en la Ciudad de México y estudió Derecho. Entró a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en los años 70 como agente del Ministerio Público Federal.

Entre los cargos más importantes que ocupó, se destacó como Secretario de Gobierno de Chiapas, subprocurador General de la República, encargado de la lucha contra el narcotráfico y procurador Federal del Consumidor (PROFECO).

Su apodo “El Fiscal de Hierro” por la imagen de dureza, disciplina y mano firme que proyectó durante su carrera en la entonces Procuraduría General de la República.

Según el propio Javier Coello Trejo, el apodo se lo puso el expresidente José López Portillo, porque “no le temblaba la mano” para aplicar la ley, incluso contra funcionarios poderosos, empresarios y figuras ligadas al narcotráfico tales como:

  • Amado Carrillo Fuentes
  • Joaquín 'El Chapo' Guzmán
  • Joaquín Hernández Galicia

Aunque su vida estuvo rodeada de diversas controversias, muchos políticos consideran que fue un abogado con un alto conocimiento y que ganó notoriedad por representar a personajes vinculados con investigaciones de corrupción, como el caso de Emilio Lozoya Austin.

 

 

 


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