Familia paterna busca lucrar con nieta de Alicia Matías Teodoro

Si bien la tragedia de la explosión de una pipa en Iztapalapa sacó lo mejor de muchas personas, también comenzó a sacar lo peor de otras, pues hay quienes decidieron intentar lucrar con esta situación.

Uno de los casos más sonados fue el de la señora Alicia Matías Teodoro, quien dio la vida para salvar a su nieta de dos años del incendio y ahora, la familia paterna de la menor intenta generar recursos mediante ella.

Trascendió que la familia del padre biológico de la pequeña comenzó a pedir apoyo económico, supuestamente para solventar los gastos médicos de su hija, sin embargo, la tía de la menor aclaró que el hombre nunca asumió su responsabilidad como progenitor, por lo que no tienen ninguna relación con él y sus familiares.

"Quiero aclarar que mi hermana es madre soltera. El papá se desobligó totalmente de mi sobrina y ahorita la familia del papá de mi sobrina apareció, a causa explosión, y está pidiendo apoyo económico, apoyo que no le va a llegar a la mamá”, refirió.

Cabe mencionar que la bebé no tiene el apellido paterno, pues su progenitor no acompañó durante el embarazo ni cuando su hija nació. Finalmente, pidió que si alguien desea apoyar, se acerque directamente con la madre de la menor.

